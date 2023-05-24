新盤概況：NOVO LAND 2A期料今上樓書

新地副董事總經理雷霆稱，NOVO LAND系列於早前推售8個月內已沽逾2,200伙，最新一期已一切就緒，未來一周上載樓書、開放示範單位及公布價單。

新地代理總經理陳漢麟表示，項目2A期由3座住宅大樓組成，提供929伙。是次會推出當中兩座，為ARRESO第3座及第5座，涉及519伙，戶型涵蓋開放式至三房間隔，標準戶實用面積由237至719方呎，並主打兩房戶。價錢方面，今期會有約5至10%加價空間。餘下一座計劃保留至接近現樓才推售。

University Hill 2B期售4伙 另方面，同系的大埔白石角University Hill第2B期今日發售240伙，當中222伙以價單形式出售。新地代理總經理胡致遠指出，該盤昨透過招標售出4伙特色單位，成交價約589.6萬至1,741.96萬元，共涉資逾4,120萬元。

HENLEY II加推31伙 恒地旗下區內THE HENLEY II昨上載價單4號，加推31伙，折實平均呎價約28,898元，並將於周六起發售當中12伙。新價單單位戶型較多位處中高層，實用面積414至575方呎，折實價971.18萬至1,865.7萬元，折實呎價23,458元起。

另中國海外發展的同區維港1號昨售出2B座8樓A室，屬實用面積656方呎三房戶，成交價1,630.6萬元，呎價約24,857元。

瑜一‧天海成交雙破頂 鐵路上蓋樓盤錄高價成交，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海透過招標以3,791.87萬元售出三房連儲物室單位。該集團銷售總監封海倫稱，上述為第1A座20樓D室，實用面積996方呎，享維港海景，呎價約38,071元，成交價及呎價同屬該期數新高。