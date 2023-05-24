屏欣苑482萬沽 賺逾倍

新居屋再錄大賺個案，天水圍新居屋屏欣苑兩房單位獲白居二買家以482萬元承接，單位2016年至今升值超過一倍。

利嘉閣楊振傑表示，上述成交單位為B座低層25室，實用面積約448方呎，4月底以未補價第二市場價495萬元放盤，略為減價13萬元售出，成交呎價約10,759元。據了解，原業主約7年前以約230.8萬元購入上址，現轉售帳面獲利約251.2萬元。