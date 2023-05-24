屏欣苑482萬沽 賺逾倍
新居屋再錄大賺個案，天水圍新居屋屏欣苑兩房單位獲白居二買家以482萬元承接，單位2016年至今升值超過一倍。
利嘉閣楊振傑表示，上述成交單位為B座低層25室，實用面積約448方呎，4月底以未補價第二市場價495萬元放盤，略為減價13萬元售出，成交呎價約10,759元。據了解，原業主約7年前以約230.8萬元購入上址，現轉售帳面獲利約251.2萬元。
長安邨25年升值12倍
青衣公屋長安邨則有多年前入市的業主大幅獲利沽貨。利嘉閣彭錦添透露，該屋邨近日錄本月首宗買賣，單位為安江樓中層6室，實用面積約443方呎，兩房間隔望市景，以273萬元未補價易手，呎價約6,163元。單位1998年購入價只是約19.9萬元，至今約25年升值約12.7倍。
市區方面，牛池灣居屋嘉峰臺錄大幅減價成交，富誠地產李志浩稱，屋苑5座中層E室，實用面積約431方呎，去年11月第二市場叫價520萬元，終累減65萬元，以455萬元成交，減幅約12.5%，呎價約10,557元。
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