上車屋苑蝕讓湧現

屯廣持5年仍輸錢 港灣豪庭虧損7% 近期二手交投跌至多年低位，上車盤蝕讓情況亦漸趨普遍。屯門市廣場數天內連錄兩宗同類個案，最新有兩房單位減價至458萬元售出，比5年前入貨價帳面再低10萬元。大角咀港灣豪庭兩房樓價也跌至558萬元，較約4年前購入價虧損約7%。

屯門市廣場日前已錄一宗持貨約6年蝕讓個案，祥益袁思賢表示，同屋苑1座高層B室，實用面積約326方呎，剛減價7萬元後，獲同區客購入，呎價約14,049元。原業主於2018年以約468萬元買入，轉手帳面貶值約2.1%。她又指，同區新盤部署推出，加上受近期交投氣氛影響，屋苑做價因而回落。

大角咀港灣豪庭向來受市區上車客追捧。香港置業曾家輝指，該盤2座低層H室，實用面積約320方呎，以606萬元放盤約3星期，獲首置客洽購，減價48萬元成交，呎價約17,438元。原業主2019年9月以約600萬元購入，轉手帳面虧損約42萬元。資料顯示，同類型單位2021年做價曾達709萬元，最新成交價較高位跌約21%。

星漣海累減115萬沽 馬鞍山二手樓市過去一周出現至少5宗低於購入價的成交。中原陳耀榮稱，區內星漣海2A座中層D室套四房單位，實用面積約1,154方呎，開價約1,860萬元，議價後售1,745萬元，期內累減115萬元，新買家為外區換樓客，成交呎價約15,121元，原業主持貨約4年帳蝕約55萬元。

美聯陳少鴻表示，同區新港城F座中層8室，實用面積約551方呎，三房設計，減價48萬元，租客以852萬元入市，呎價約15,463元，原業主2018年購入，單位帳面僅升值約1.4%。成交料屬明賺實蝕。

凱滙售900萬貶兩成 半新盤跌價情況亦顯著。資料顯示，觀塘凱滙3座低層兩房單位，實用面積約499方呎，以900萬元登記轉手，呎價約18,036元。單位2019年買入，現帳面貶值近兩成。

此外，近期市場再現新低價成交。中原王勤學稱，加息影響買家入市意欲，近期二手交投跌，業主惟有減價求售，元朗YOHO MIDTOWN第8座低層B室，實用面積約450方呎，叫價688萬元，減價約6.6%，以642.8萬元沽出，呎價約14,284元，創同類型兩房單位逾5年新低價。

近日二手市場蝕讓個案