產經

簡訊一覽

●港華智慧能源(01083)退股上海燃氣將收回46.62億元人民幣，預計錄得折合約6.95億港元的稅前淨收益，並稱將與上燃及其母企申能集團於天然氣資源及可再生能源等深度合作。此外，港華兼中華煤氣(00003)主席李家傑訪問沙特阿美總部，跟對方高層深入討論液化天然氣（LNG）進口、氫能、碳捕捉等。
●友聯國際教育租賃(01563)按每股4.65元配售1.09億股，相當於經擴大已發行股本6.06%，預計淨籌5.07億元，將用於融資租賃業務的營運資金及未來發展用途。
●瑞斯康集團(01679)向一名加拿大籍人士和兩名中國居民以每股0.064元配售共2.74億股，佔經擴大已發行股份總數約12.9%。該加籍人士的持股將為6%，由於高於5%，日後股權變動需作申報。該企預計本次淨籌約1,751.6萬元，將悉數用作償還即將到期的未償還債務，降低資產負債比率。
●寶光實業(00084)預期在3月底止年度轉賺不少於1,000萬元，主要由於完成出售一個香港物業錄得收益約7,900萬元，期內營業額增長約15%。
●據報TikTok已重組其電商業務，重點拓展英美等市場，並正調動高層，將其直播帶貨模式輸出海外。當中，負責在巴西推出應用內電商平台TikTok Shop的員工，正被調往英國、美國和東南亞等已經推出該服務的市場，而致力將這項服務引入西班牙的員工亦正被調往倫敦。
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