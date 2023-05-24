簡訊一覽
●友聯國際教育租賃(01563)按每股4.65元配售1.09億股，相當於經擴大已發行股本6.06%，預計淨籌5.07億元，將用於融資租賃業務的營運資金及未來發展用途。
●瑞斯康集團(01679)向一名加拿大籍人士和兩名中國居民以每股0.064元配售共2.74億股，佔經擴大已發行股份總數約12.9%。該加籍人士的持股將為6%，由於高於5%，日後股權變動需作申報。該企預計本次淨籌約1,751.6萬元，將悉數用作償還即將到期的未償還債務，降低資產負債比率。
●寶光實業(00084)預期在3月底止年度轉賺不少於1,000萬元，主要由於完成出售一個香港物業錄得收益約7,900萬元，期內營業額增長約15%。
●據報TikTok已重組其電商業務，重點拓展英美等市場，並正調動高層，將其直播帶貨模式輸出海外。當中，負責在巴西推出應用內電商平台TikTok Shop的員工，正被調往英國、美國和東南亞等已經推出該服務的市場，而致力將這項服務引入西班牙的員工亦正被調往倫敦。
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