●據報TikTok已重組其電商業務，重點拓展英美等市場，並正調動高層，將其直播帶貨模式輸出海外。當中，負責在巴西推出應用內電商平台TikTok Shop的員工，正被調往英國、美國和東南亞等已經推出該服務的市場，而致力將這項服務引入西班牙的員工亦正被調往倫敦。