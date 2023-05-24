絲絲講場：AI助理顛覆互聯網 蓋茨估淘汰Google

人工智能（AI）快速發展已多次引起科技界知名人士關注，微軟創始人蓋茨日前出席一個人工智能研討會嘅時候指出，AI助理將徹底顛覆搜索引擎、生產力及網購業務嘅生態，並從根本上改變用戶行為，又指用戶會因此唔再使用搜尋引擎Google、唔再去亞馬遜買嘢。

微軟贏唔到會好失望 蓋茨表示，未來好可能會出現能夠理解人類行為、習慣同需求，並且能幫助人類作出「閱讀冇時間讀嘅嘢」嘅頂級AI助理，而第一間成功開發嘅公司將會喺同對手之間嘅競爭當中脫穎而出，並徹底顛覆成個互聯網嘅生態。佢又話，喺呢場競爭中，大型科企同初創公司各有50%機會成為研發嘅贏家，又指如果微軟未能贏出呢次AI大戰，佢會好失望。

蓋茨話，強大嘅AI助理需要一啲時間先準備好畀主流使用，相信未來嘅機械人成本會比人類員工更平，又指隨着市場上嘅公司將大量使用呢啲機械人，屆時將對藍領工人產生巨大影響。佢又認為，目前AI仍未準備好成為主流使用，公司會繼續將類似OpenAI旗下AI技術ChatGPT嵌入至微軟嘅產品。

余絲韻