于品海45%南海股份遭接管 市值11億

聯交所資料顯示，Pippen Limited、Rosewood Assets Ltd.、First Best Assets Limited及Unicorn Assets Group Limited於南海的持股已經被上述3人接管，而上述幾家公司都是于品海間接持有南海股份的實體。

于品海過去幾年多次抵押南海股份，迄今已向建銀國際抵押了314.57億股，跟今次被接管股份的數目非常接近。另外，德勤中國全國企業重組服務領導人正好名為何國樑（Glen Ho），官網資料稱他曾為包括債務人、股東、債權人以及投資者在內的眾多利益相關方提供財務諮詢服務，為眾多利益相關方在特殊情況下的重組提供建議和解決方案。

停牌多時 仍未出2021業績 南海迄今仍未公布2021年全年業績，股份由去年4月1日起停牌至今，股民縱想逃生也無門。不過，該企去年也預警房地產開發分部受房地產開發周期性影響等因素下，虧損可能最多擴大至34億元，連蝕3年。

截至2021年6月底止3年半，南海收入主要靠兩個分部——房地產開發與戲院等的文化與傳播服務，問題是房地產開發是期間唯一保持錄得所得稅前溢利的分部，戲院生意則被疫情重創，《香港01》所屬的新聞傳播業務分部所得稅前累蝕12.02億元。截至今年3月底，南海仍在為過去的業務行為進行獨立調查和內控檢討。