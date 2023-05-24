Zoom上季收入僅升2.9% 照提高全年展望

隨着新冠疫情大流行結束，作為「疫情概念股」的視像會議軟件公司Zoom，業績及股價表現亦已「回塘」，於截至4月底止一季，其收入按年僅升2.93%至11.05億美元。不過，Zoom在公布業績的同時提高了全年收入展望，至介乎44.65億到44.85億美元，以中位數計相當於按年增長1.86%，而此前估算的增幅約1.18%。於分析員會議上，管理層亦將焦點放在人工智能（AI）帶來的機遇。

Zoom創始人兼行政總裁袁征表示，內容生成AI能夠嵌入平台的功能，從而轉化成收入。舉例而言，此前推出的「Zoom IQ for Sales」服務，正是透過AI幫助銷售員提升績效的功能。該功能會分析並回饋客戶反應，從而整合出有用的數據，對銷售員提出改善建議。而一些潛在的功能，例如自動撰寫會議紀錄、電子郵件、聊天訊息等，都可由AI實現。

他強調，這些只是少數的例子，AI所帶來的變現機會還有很多，上述的功能會應用公司內部開發的大型語言模型。他又提到，數據的積累對AI模型發展相當重要，而Zoom每日都有很多會議數據，包括對客戶的會議、企業內部會議等，會利用這些數據對AI進行調整，讓其「更適應我們的行業」，為客戶提供更獨特的體驗。

經調整盈利增11% 雖然AI確實為Zoom未來發展帶來了很多想像空間，但就當下而言，其收入及盈利增長放緩也是不爭的事實。按照非公認會計準則（Non-GAAP），Zoom上季的經調整盈利為3.53億美元，按年增長11.86%，明顯已脫離疫情期間的高速增長期。至於列帳純利則按年大跌86.4%至1,544.4萬美元，主要由於股權激勵開支增加、額外的業務架構重整開支等。

財務總監斯克特爾伯格提到，在業務增長放緩時期，會嘗試在收入增長及盈利能力之間的取得平衡。不過，假如「看到市場機會」的話，絕對會選擇犧牲利潤率以換取更高的增長。