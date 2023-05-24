日管制半導體設備對華出口 嚇散日股

美國一直聯同盟友限制中國取得高階半導體科技，最新昨日由日本公布，針對6大類共23種半導體製造設備的出口管制措施，將在7月23日正式生效。內地向來是半導體生產設備的最大買家，日本的管制無疑亦損害其本土企業的生意，即時嚇窒日本股市，日經平均指數8連揚後無以為繼，昨日挫129點或0.42%，以30,957點收市；東證指數亦收跌0.66%至2,161點。

內地晶片企：比美封殺更辣 據了解，日本政府管制的項目中，將生產光刻機的Nikon所提供的浸潤式微影技術設備涵蓋到45納米製程晶片的規格（製程愈小愈先進），理由是部分技術也可用於生產先進晶片。目前28納米或以上晶片一般視為成熟的製程，主要用於家電、汽車和物聯網產品。消息人士指出，有關的管制形同日本政府表明所有供貨都需要經過許可，至於是否批准出口則是個未知數。

光刻機是半導體業的關鍵裝置，高階7納米以下尖端製程必需的EUV（極紫外光）技術，由荷蘭ASML所壟斷。在美國的協調下，未來該類設備出口至中國無望，但令人意外的是，日本連成熟製程的產品都納入出口管制，一家內地晶片公司的管理層直言這比美國去年的封殺令「更辣」。

Nikon稱，不認為日本的出口管制對於2023至2024會計年度業績會有任何影響，股價昨日收跌0.64%。另一家設備供應商東京電子則預測本年度營業收入會按年減少23%至1.7萬億日圓（約961億港元），但公司不願說明其中會有多少是由於管制所致，以及有哪些設備會受到影響，股價昨日插2.57%。

中方堅決反對 促糾正錯誤 中國商務部新聞發言人稱，日方的做法是濫用出口管制措施，嚴重背離自由貿易和國際經貿規則，中方堅決反對。日方應立即糾正錯誤做法，中方將保留採取措施的權利。

至於美國記憶體廠商美光，在華銷售產品未能通過內地網絡安全審查。美國國務院發言人米勒對事件表示嚴重關切，美國商務部正在跟中國政府直接溝通。美光的高級管理層則在日本廣島市表示，公司將在獲得日本政府支援的同時引進新一代技術。該企早前已宣布在日本投資最高5,000億日圓，強化其廣島工廠，並引進最尖端EUV光刻裝置。