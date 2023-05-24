日擬修改旅客購物退稅制度

日本政府擬最快2024年度起修改外國旅客免稅購物制度，以打擊旅客將免稅商品在境內轉售圖利的逃稅問題。報道指，日本將研究要求旅客在消費時必須先支付10%消費稅，並在離境時展示商品等達到免稅條件才予以退稅。

據日媒報道，不少日本商戶都已參與免稅優惠，外國旅客在同一商店購物滿5,000日圓，當天便可在商店內特定櫃台，退回消費稅。不過，在現行機制下，離境旅客被發現無法展示購物紀錄的商品，並選擇一直拖欠須補徵消費稅的人數及金額原來為數不少。日本海關去年度共向366名訪日外國旅客追收約22億日圓消費稅，但逾九成的稅款無法追討。因此，當局考慮更改退稅流程之外，亦可能向涉事旅客於再入境時追回稅款。

恐削購買欲 零售業審慎 雖然日本擬考慮探討的退稅新制已在歐盟等地實施，有國家甚至在遊客回國後再退稅，但由於擔憂退稅便利程度下降或削弱旅客購買意願，日本部分零售業和旅遊行業對新制建議持審慎態度；且其他國家也有離境遊客辦理退稅手續而大排長龍的現象，因此也有要求局部維持現行制度的呼聲，而對象僅限購買量較少、顯然非為轉售的訪日遊客。

值得留意是，日本政府已不斷加強防範非法購買免稅商品的行為，例如5月起要求購買被轉售免稅商品的商家，必須繳納消費稅。