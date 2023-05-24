日圓半年低 或未貶完

美銀估短期不加息 每百Yen料見5.4港元 日本央行4月初更換領導班子後，市場憧憬該行不久就會退出激進的貨幣寬鬆政策，更有券商唱好日圓兌每美元年內將升至120左右。不過，呈強的是日本股市，不是日圓，美銀證券更加估計，日圓兌每美元今年第三季將跌至143，即每百日圓將低見5.45港元。

製造業PMI重返擴張區 日本經濟復甦的預期推動日本股市近日強勢，au Jibun銀行公布，5月份日本製造業採購經理指數（PMI）按月升1.3個百分點至50.8，為7個月以來首度高於50的盛衰分界線，重返擴張區間，亦有別於市場預期持平於49.5，產出及新訂單分項指數更是去年6月以來首度高於50，同月服務業PMI亦按月升0.9個百分點至56.3，勝市場預期，不但連升5個月，還再創紀錄新高，造就綜合PMI升至2013年10月之後的新高。

不過，圓匯下跌令日本迎來40年難遇的輸入性通脹。厚生勞動省公布，截至3月底止財政年度，日本扣除通脹後的實質工資倒退1.8%，創8年——亦即日本2014年4月1日調高消費稅3個百分點至8%後最大跌幅，原因是通脹幅度遠遠高於名義工資僅1.9%升幅。

所幸的是，日本早前的「春鬥」（勞資雙方春季談判）出現30年最大的加薪幅度，主要企業平均調高薪酬4%，以留着熟手技工和人才。伊藤忠總研首席經濟學家武田淳認為，通脹及工資已傾向上行，這將連同強勁的勞動工場及企業盈利推動日央行最快今年開始將貨幣政策正常化。

然而，美銀唱反調看淡日圓，原因在於日本央行短期內不願加息、刺激套息交易之際，日本外商直接投資（FDI）繼首季錄得4.2萬億日圓的赤字後仍會持續「見紅」，事關日本的人口結構拖累當地經濟增長落後其他主要經濟體，鼓勵日企擴張海外業務，而且日企亟待提升現金運用效益及股本回報率下，亦會積極進行海外併購。同樣從資金流向角度來看，經常帳盈餘亦不會顯著擴大。

美息高企造就美元強勢 日圓周二於今年低位附近窄幅上落，兌每美元低見138.77，跌0.19%，其後最多轉升0.26%，高見138.24，每百日圓高見5.6658港元。分析指，造就美元兌日圓升至接近半年高位的動力是市場預期美國息口會在較長時間處於高位，聖路易斯及明尼阿波利斯聯儲銀行行長的鷹派言論推波助瀾，其中前者估計聯儲局今年或需加息半厘，而有投票權的後者亦稱要讓美國通脹回到2%目標，聯邦基金利率可能要升至6厘以上。

事實上，日本央行行長植田和男早前的「處男秀」議息記者會上也說過，要實現通脹目標不能只看售價，還得看當中有沒有企業盈利、招工和薪酬增加，一定要這些良好要素推動的物價上升才「收貨」。他又說，本年「春鬥」創30年最勁的加薪幅度超乎預期，尚要時間確認薪酬能否繼續上升，來年「春鬥」十分重要。

每百日圓兌港元走勢