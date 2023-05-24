金軟盈利飆95%至1.9億
金山軟件(03888)公布截至3月底止的首季盈利1.92億元（人民幣‧下同），按年大升95.98%，每股盈利0.14元。上季收益按年升6.32%至19.7億元，惟按季跌6.72%，且遜於市場預期的21.24億元。
其中，來自辦公軟件及服務業務收益佔10.51億元，按年增20.72%，主要是金山辦公室及其附屬公司的內地個人辦公訂閱業務穩健增長，及內地機構訂閱業務迅速增長，只有部分被內地機構授權業務減少所抵銷；惟按季少逾3.5%，主要由於互聯網廣告推廣業務減少。
網絡遊戲及其他業務收益方面，上季按年跌6.44%至9.18億元，主因《劍俠世界3》及《劍網1：歸來》等手遊的收益自然下滑所致；按季亦降10.13%，主要反映部分現有遊戲自然下滑。整體毛利率則為82%，按年增一個百分點，按季則持平。
同系的金山雲(03896)今年首季淨虧損擴大至6.06億元，總收入18.64億元，按年下跌14.23%，公司指主要因為主動縮減內容分發網絡（CDN）服務的規模，及更嚴格地選擇行業雲項目。
期內，公有雲服務收入為11.53億元，按年減16.44%；行業雲服務收入為7.09億元，按年跌10.41%，後者主要受今年1月新冠疫情感染高峰期、農曆新年長假等因素影響。
阿里雲計算員工調動
另邊廂，外媒報道指，阿里巴巴(09988)開始進行組織崗位及人員優化，涉及雲計算部門整體員工比例約7%。而內媒報道指，雲計算部門開始向受影響員工作出補償或將員工轉到阿里的其他部門，並指是次優化旨在幫助雲智能集團進行分拆和新股上市作準備。
至於京東集團(09618)旗下京東雲承諾對標阿里及華為等雲服務減價，「買貴就賠」。
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