金軟盈利飆95%至1.9億

其中，來自辦公軟件及服務業務收益佔10.51億元，按年增20.72%，主要是金山辦公室及其附屬公司的內地個人辦公訂閱業務穩健增長，及內地機構訂閱業務迅速增長，只有部分被內地機構授權業務減少所抵銷；惟按季少逾3.5%，主要由於互聯網廣告推廣業務減少。