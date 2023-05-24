陸金所首季少賺87%

陸金所上季收入按年下跌41.8%至100.77億元，其中技術平台收入按年跌46.07%至50.1億元，淨利息收入按年跌32.8%至33.48億元，擔保收入按年跌25.52%至14.16億元，投資收入更按年大跌82.76%至7,496.4萬元。

新增貸款縮65% 截至3月底，陸金所已賦能的貸款餘額為4,952億元，按年跌26.77%，90天以上逾期率為3.3%，其中有抵押及無抵押分別為1.9%及3.7%，3個數字按季升0.7個百分點，首季信用減值損失按年升10.9%至31.32億元。此外，首季賦能新增貸款為570億元，按年跌65.3%，所賦能新增貸款的風險承擔比例由2022年同期的20.4%，上升到今年首季的22.6%。累計借款人數按年增8.98%至1,940萬人。

董事長兼首席執行官趙容奭表示，今年第一季充滿挑戰的經濟及經營環境，仍在衝擊行業及核心小微企業主客戶，同時公司觀察到宏觀層面的復甦已有些許起色，對此持審慎樂觀態度，預計下半年承擔風險的貸款信貸核銷將逐步下降，新增貸款的增長更集中於經濟韌性強的地區。

他又指，將優先提高公司所賦能新增貸款的承擔風險比例，同時提供更多樣化的產品，通過交叉銷售更好地滿足客戶需求，並將進一步採取措施彌補以往的信貸損失。