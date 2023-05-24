滔搏全年純利18億縮千店

公司期內收入按年減少15.06%至270.73億元，主要是年內新冠疫情反覆發展、區域性封控引致人流減少，以及疲弱的整體消費環境所致。其中，包括Nike、adidas在內的主力品牌收入233.24億元，按年下降15.39%；其他品牌PUMA、匡威（Converse）等收入35.2億元，按年減少12.1%。整體毛利率為41.7%，按年亦跌1.7個百分點。

截至今年2月底止，共有6,565間門店，按年淨減少1,130間，連續3年縮減門市數目規模。公司首席執行官于武於業績公告中坦言，去年內地零售消費市場面臨着諸多嚴峻挑戰，包括內地消費需求呈現近3年來最為波動的狀態、通脹壓力使得全球多國進入加息周期且持續收緊貨幣政策、疊加地緣政治等因素。不過，在新財年，疫情帶來的零售環境壓力正在逐步減弱，市場需求逐步回暖。