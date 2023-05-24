阿里健康收入年增30% 經調整利潤7億

業績公告顯示，該企上一財政年度錄得醫藥自營業務收入增長31.71%至235.91億元，3月底時網上自營店的年度活躍消費者逾1.3億，比去年同期增加2,000萬人，醫藥自營用戶會員數量更增加47.4%至7,500萬。與此同時，醫療健康及數碼化業務收入增長45.7%至9.33億元，期末已與公司簽約提供網上健康諮詢服務的執業醫師、藥劑師和營養師近20萬人，比去年同期多4萬餘人，日均網上問診服務量逾40萬次。