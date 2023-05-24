阿里健康收入年增30% 經調整利潤7億
藍籌網上醫療平台阿里健康(00241)公布，截至3月底止全年，收入增長30.05%至267.63億元（人民幣‧下同），並轉賺5.34億元，撇除股權激勵費用及金融資產公允價值變動等項目的經調整利潤亦重新轉正，達7.51億元，繼續不派末期息。
業績公告顯示，該企上一財政年度錄得醫藥自營業務收入增長31.71%至235.91億元，3月底時網上自營店的年度活躍消費者逾1.3億，比去年同期增加2,000萬人，醫藥自營用戶會員數量更增加47.4%至7,500萬。與此同時，醫療健康及數碼化業務收入增長45.7%至9.33億元，期末已與公司簽約提供網上健康諮詢服務的執業醫師、藥劑師和營養師近20萬人，比去年同期多4萬餘人，日均網上問診服務量逾40萬次。
此外，阿里健康全年錄得毛利率擴大1.33個百分點至21.3%，原因是經營效率與定價能力改善，期內銷售及市場推廣開支則減少10.73%。
唯品會商品交易額升
另一方面，於美國上市的電商平台唯品會，上季錄得收入275.36億元，按年增長9.07%，列帳純利18.58億元，按年增長69.64%，經調整純利為20.69億元，按年增長45.84%。期內商品交易總額（GMV）為485億元，按年升逾13%；活躍用戶為4,380萬，增長近4%。
董事長沈亞表示，本年首季開局堅實，價格相宜的貨品迎合了疫情後的社交活動反彈勢頭，本季收入指引為270億至285億元，按年漲10至15%，同時將股票回購計劃規模加倍至10億美元，持續至2025年3月底。不過，唯品會股價昨晚在美股初段跌逾4%。
華米科技業績指引遜
生產智能穿戴裝置的華米科技上季收入6.45億元，按年下降14.8%，主要由於自有品牌產品銷售額按年下降21.2%，經調整虧損按年擴大48.97%至1.12億元，指引本季收入介乎6.5億至8.5億元，以中間值計按年倒退32.43%，拖累股價美股周二早段大跌逾8%。
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