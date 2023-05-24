散戶下半年料可玩虛擬資產

證監將刊發指引 6月起推廣無牌平台屬刑事 香港虛擬資產交易平台發牌制度將於6月起生效，將容許散戶投資大型加密貨幣交易。香港證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝表示，預期下半年將有容許散戶交易的平台合規運作，日後該會網頁上將列出持牌機構名單，又會刊發指引及常見問題予業界，以釐清更多細則。

昨日證監會刊發虛擬資產交易平台的監管諮詢總結，接獲152份意見書，普遍歡迎有關建議規定。證監會將實施一系列妥善的措施來保障該等投資者，包括在與客戶建立業務關係的過程中確保合適性、良好管治、加強的代幣盡職審查、納入準則及披露。

營運者有9個月過渡期 證監會金融科技組主管黃樂欣強調，自6月1日起，所有海外的非持牌平台，一旦在港招攬客戶，以及協助無牌平台宣傳或發布廣告的任何人士，例如KOL，均屬刑事罪行，該會亦會密切留意市場上有否違規行為，並積極執法。

蔡鍾輝續指，若虛擬資產交易平台在6月1日前已在港營運，可於9個月內的過渡期，向證監會提出申請。該會將衡量平台之前是否真正在港營運、有沒有能力遵守在本港監管要求，才會發出牌照。

以往證監會審批持牌虛擬資產交易平台需時較長，黃樂欣提到，諮詢總結將落實外部評估報告規定，有意申請牌照的平台可委聘外部專家，準備好所需文件及確保合規性，「一早合規，（證監會）安心點，快點批到。」另外，留意到已有不少營運者公開表明有意申請牌照，但目前難以評論有多少家會正式提交申請。

須禁止用戶翻牆交易 同時，證監會提醒，計劃申領牌照的虛擬資產交易平台的營運者，應開始檢視及修改有關系統及監控措施，為新制度作好準備。至於無意申領牌照的營運者，則應着手預備以有序方式結束其於香港的業務。

目前內地禁止投資者交易虛擬資產，被問到持牌平台能否向內地人提供服務、會否出現透過「翻牆」交易的監管漏洞，蔡氏強調，所有營運者向其他地區的用戶提供服務時，須確保符合當地的監管要求，例如查核用戶的網絡地址（IP address），有否違反當地的監管。在現行反洗黑錢法例，已規管交易平台識別用戶來源地。換言之，平台須確保客戶有沒有透過「翻牆」交易。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，該會一如2018年以來所秉持的理念，依照「相同業務、相同風險、相同規則」的監管原則。各地監管機構達致了明確共識，認為需要對虛擬資產領域進行監管，以確保充分保障投資者，並有效管理主要風險。

事實上，國際證券管理機構組織昨也刊發諮詢文件，就全球司法管轄區監管虛擬資產提供建議，冀各國監管在一系列虛擬資產行業危機，尤其是FTX事件爆發後，加強虛擬產業監管標準。該會秘書長Martin Moloney向外媒表示，各地對虛擬資產有不同的法律及監管框架，應以最快速度向前推動。

該會金融科技工作組主席Lim Tuang Lee直言，虛擬資產服務提供商須解決利益衝突問題，並更認真對待投資者權利，包括審核其資金及資產，認為現在是監管機構及不同地區跨國合作的時候，在虛擬資產市場中，保護投資者和維護市場誠信。

虛擬資產平台持牌情況