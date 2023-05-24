四成在華英企感悲觀 歷來最多

隨着中美科技戰愈演愈烈，外資在中國的處境愈趨困難。中國英國商會最新調查發現，目前有逾40%英國企業對在中國的新投資採取觀望態度，悲觀情緒創歷史新高。

聘外籍員工成最大挑戰 調查又顯示，地緣政局緊張、經濟放緩、主張自給自足呼聲增多，以及監管充斥不確定性，成為許多英國企業在華發展的主要挑戰，其中，僱用外籍員工仍是英企今年面臨的最大跨行業挑戰，僅得22%企業稱能招募到所需國際人才和本地人才。受訪企業又指，無可否認疫情對招聘外籍人才屬長期影響，但仍冀中國近期調整簽證規定會對情況起緩解作用。

調查又指，在過去一年，網絡安全規定和限制繼續是英國企業的首3大監管挑戰之一，約40%英國企業表示受影響，其中24%企業直指想訪問位於中國境外的在線資源難度增加。中國英國商會主席李安（Julian MacCormac）稱，英企雖願意並希望在華投資，但仍對一些不確定感憂慮，而目前約有70%公司認為，現對中國市場作出長期投資為時過早。

另一邊廂，即將卸任的中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）指出，估計內地未來20年經濟前景將持平，停留在2至3%增速，亦需北京解決根深柢固問題，例如在教育制度上推行全面改革，為就業市場培養更多技能人才。他又指，與之前經濟下滑相比，今次內地無論在財政、金融和貨幣方面的回旋空間要小得多，擔心最終或如日本般，出現人均國內生產總值（GDP）下跌情況。

歐製造業PMI跌至3年低 另外，5月歐元區製造業採購經理指數（PMI）初值意外跌至44.6，創2020年5月來新低，連同服務業的綜合PMI初值亦超預期回落至53.3。區內最大經濟體德國昨亦公布多項PMI數據，5月製造業PMI初值跌至42.9，創36個月來新低，遜預期；惟服務業PMI初值由4月的56升至57.8，屬2021年8月來最高；此消彼長下，綜合PMI初值升至54.3，高於預期的53.5，為13個月來最好。

英國方面，5月製造業PMI初值同樣惡化，進一步收縮至46.9，為5個月低位；同月服務業PMI初值為55.1，低於4月的55.9，亦遜預期，連同服務業的綜合PMI初值跌至53.9，預期為54.6。