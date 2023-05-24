美製造業PMI收縮 道指曾跌173

圍繞美國債限談判的政治拉鋸尚未解決，美股3大指數周二早段受壓，道指曾跌173點，報33,113點；標指跌19點，報4,172點；以科技股為主的納指跌68點，報12,652點。

摩根大通全球宏觀研究股票主管Dubravko Lakos-Bujas警告，假如債務上限危機未能解決，股市可能遭遇比2011年美國主權信用評級遭下調時更嚴重的拋售。摩通的基本預測是最終會達成協議從而阻止違約，但即使是這種情況，也會導致市場大幅波動。隨着時間的推移，股市會開始對債務違約的機率進行定調，繼而引發調整。

滙控被控挖角奪商業機密 摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson亦警告，近期美股的升勢絕非新一輪牛市開始的先兆，又指當前股市估值仍然高企、只有少數股票推動升勢，防守股仍跑贏大市，這些現象都證明這並非牛市。他表示，若債限談判達成協議，的確可以推動股市短期上升，但這更像是一個「虛假的突破或牛市陷阱」。

最新數據顯示，美國5月標普製造業採購經理指數（PMI）報48.5，遠遜預期，為3個月新低，重新跌入萎縮區間；服務業PMI則報55.1，創下13個月新高。另外，美國4月新屋銷售按月意外升4.1%，至以年率計68.3萬間。

AIG以232億售再保險業務 另外，美國國際集團（AIG）宣布其出售幾乎所有再保險業務予RenaissanceRe，涉及交易作價29.85億美元（約232.83億港元）。AIG表示，交易有助於集團簡化業務模式、降低投資組合波動、帶來現金流動性，提升資本效率等。交易預於今年第四季度完成，AIG股價早段曾升3.65%。