恒指挫成交弱 快手逆市揚3%

野村建議投資者對醫藥股次季表現樂觀些，理由是醫院人流從低位回升，同時估計接近5年低位，首先是醫療設備股，這也是與其交流的投資者（主要是長倉基金）最感興趣的領域，如着重防守性則可選擇藥房股，合約研究組織（CRO）估值亦吸引。華夏基金（香港）研究部主管兼投資經理張鈞稱，現時醫院的診療、治療、手術等需求不斷恢復，藥物銷售也漸漸復常，醫藥板塊估值非常吸引。