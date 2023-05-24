恒指挫成交弱 快手逆市揚3%
即使港股通再錄「北水」淨買入逾50億元，港股周二成交依然低迷，大市再度回軟，恒生指數幾乎全日潛水，午後曾跌314點，收市仍跌246點，收報19,431點。國企指數跌90點，收報6,603點；科技指數跌51點，收報3,852點。
翰森製藥漲4%冠藍籌
野村建議投資者對醫藥股次季表現樂觀些，理由是醫院人流從低位回升，同時估計接近5年低位，首先是醫療設備股，這也是與其交流的投資者（主要是長倉基金）最感興趣的領域，如着重防守性則可選擇藥房股，合約研究組織（CRO）估值亦吸引。華夏基金（香港）研究部主管兼投資經理張鈞稱，現時醫院的診療、治療、手術等需求不斷恢復，藥物銷售也漸漸復常，醫藥板塊估值非常吸引。
大和分析師葉捷賢對福萊特看高一線，目標價25元，維持「跑贏大市」評級，預期本季成本壓力減輕後盈利有望按季復甦，盈利前景比逆變器及多晶硅企業清晰，並指太陽能玻璃產能增長速度放緩，預料估計產品平均售價的下行壓力有限。比起福萊特，獲其調高評級至「跑贏大市」的信義光能，目標價為8.4元，潛在上升空間較小。
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