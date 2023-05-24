產經

恒指挫成交弱 快手逆市揚3%

港股昨回軟，成交仍低迷。（中新社圖片） 港股昨回軟，成交仍低迷。（中新社圖片）
港股昨回軟，成交仍低迷。（中新社圖片）
即使港股通再錄「北水」淨買入逾50億元，港股周二成交依然低迷，大市再度回軟，恒生指數幾乎全日潛水，午後曾跌314點，收市仍跌246點，收報19,431點。國企指數跌90點，收報6,603點；科技指數跌51點，收報3,852點。
翰森製藥漲4%冠藍籌
中資科網股普遍受壓，上季首度在經調整盈利層面賺錢的快手(01024)早段曾升6.72%，收市升幅縮至3.08%，收報55.15元，高盛及富瑞最新目標價分別為90元及108元。再有遊戲獲內地監管機構批出版號的騰訊控股(00700)則跌1.35%，又斥3.52億元回購股份；網易(09999)更下挫3.57%。
不過，專家估計內地6月會迎來今年第二波新冠感染高峰，醫藥股有炒作，開拓藥業(09939)及山東新華製藥(00719)漲逾6%；歌禮製藥(01672)及康希諾生物(06185)升逾4%。翰森製藥(03692)升4.71%，收報13.76元，為表現最佳藍籌，大華繼顯估計，該企估計今年收入在創新產品的市場擴張下有雙位數幅度的復甦，預計後年創新藥的收入貢獻將超過八成，維持「買入」評級，目標價18元。
野村建議投資者對醫藥股次季表現樂觀些，理由是醫院人流從低位回升，同時估計接近5年低位，首先是醫療設備股，這也是與其交流的投資者（主要是長倉基金）最感興趣的領域，如着重防守性則可選擇藥房股，合約研究組織（CRO）估值亦吸引。華夏基金（香港）研究部主管兼投資經理張鈞稱，現時醫院的診療、治療、手術等需求不斷恢復，藥物銷售也漸漸復常，醫藥板塊估值非常吸引。
大和看好福萊特玻璃
另外，中國今年首4個月太陽能發電裝機容量按年增約兩倍，太陽能玻璃生產商信義光能(00968)升2.01%，為表現第二佳藍籌；福萊特玻璃(06865)更升6.54%。
大和分析師葉捷賢對福萊特看高一線，目標價25元，維持「跑贏大市」評級，預期本季成本壓力減輕後盈利有望按季復甦，盈利前景比逆變器及多晶硅企業清晰，並指太陽能玻璃產能增長速度放緩，預料估計產品平均售價的下行壓力有限。比起福萊特，獲其調高評級至「跑贏大市」的信義光能，目標價為8.4元，潛在上升空間較小。
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