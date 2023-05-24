中美樓市頹 拖經濟後腿

華原料價暴漲添壓 建築業被拖數最甘 儘管去年受到新冠疫情爆發及封控防疫措施影響，但內地企業逾期付款趨勢並未有惡化，全球經濟研究機構科法斯集團（COFACE）發表報告指出，去年曾遭遇逾期付款的中企比例下降至40%，為2017年以來新低。雖然如此，建築行業的逾期付款時間仍然以96天高踞榜首。有外資投行經濟學家憂慮內地租金和商品價格的通縮壓力加大下，或會帶來長遠的通縮風險。

上述調查共訪問千家內地企業，結果顯示，去年中企的平均信用期限從2021年的77天增至81天，予以90天以上的信用期限的中企亦見提升。科法斯亞太區首席經濟學家歐韋良（Bernard Aw）解釋，客戶付款程序受流動資金緊張和防疫出行限制影響，需更多時間來處理付款，因此中企採取更靈活的信用期限政策。

基於信用期限延長，去年遭遇逾期付款的企業減少；且去年中企面對的平均逾期付款時間亦從86天縮短到83天，主因超過120天逾期付款的比例也由27%降至21%。超長期逾期付款佔全年營業額2%或以上的企業數量更由2021年的64%急降至去年36%，為2016年來低位。

化工業現金流風險大 據過往經驗，80%超長期逾期付款永遠無法追回，若超長期逾期付款金額佔全年營業額比重超過2%，中企更可能面臨現金流風險。按行業劃分，化工行業面臨的現金流風險最大，業內有34%受訪企業稱，超長期逾期付款額佔其營業額一成以上，比2021年的26%大增，並在13個行業中居首。即使去年內地政府開始改變對房地產開發商融資的強硬態度，但適逢樓市調整，令建築業平均遭遇拖欠帳款的時間較其他行業嚴峻。

值得留意是，對於客戶逾期付款的原因，原材料價格上漲高佔30%，多於2021年的23%。俄烏衝突導致大宗商品價格飆升，供應鏈壓力猶存，導致去年原材料價格暴漲，亦對企業帶來更大財務壓力，約24%受訪企業也將原材料價格上漲視為影響其現金流和銷售額的主要因素。

惟隨着內地結束清零防疫政策，受訪企業對未來12個月的經濟前景愈趨樂觀，預期經濟增長加速的受訪企業比例從2021年的68%，升到去年的84%。同時，預計今年銷售及現金流將改善的受訪企業比例，亦分別升到50%及49%。據科法斯預計，2023年內地經濟增長率將提速到4至5%。

憂通縮風險持續 然而，澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬卻未敢過度樂觀，決定下調今年居民消費價格指數（CPI）及工業生產者出廠價格（PPI）預測，分別從按年升2.2%縮至僅升1.2%，以及從跌1%擴至跌2%。他在報告指，中國迄今為止的貨幣寬鬆措施未能提振通脹目標，因大多數過度槓桿的家庭不願加大消費開支，從而拖累貨幣流通速度。過去內地曾通過樓市大升浪來推高通脹，但今非昔比，已延遲交樓的項目需趕竣工實現交樓，穩定買家情緒。

同時，近期內地物價下跌壓力亦來自商品價格，受國際市場如何看待內地經濟增長，目前市場似乎判斷經濟復甦將放慢，因而影響國際原材料價格，對未來數月內地廠商恐造成輸入性通縮。

內企對銷售及現金流

預期趨向樂觀