產經

輪商精選：華電好友吼16968

夏日炎炎，港股的投資情緒亦見稍為升溫，恒指本周在業績及數據憧憬帶動下回升，個別板塊如電力股更有強勁表現。
內地電力企業聯合會公布，4月全國製造業用電量按年增長7.1%至3,680億千瓦時，製造業日均用電量增至122.7億千瓦時，高技術及裝備製造業用電量按年增13%至788億千瓦時。用電量增長強勁，一洗市場對內地經濟動力減弱的憂慮，電力股強勢向上，華能國電(00902)昨日升逾8%，收報5.03元。欲追強勢，可留意華電認購證16968，行使價5.51元，明年9月到期，實際槓桿2.5倍。
潤啤14507值得關注
有染藍資金帶動的華潤電力(00836)升破10天及20天線，再向今年高位19.18元發力上攻。如看好突破，可留意潤電認購證17066，行使價22.65元，今年12月到期，實際槓桿3.8倍。華潤啤酒(00291)亦反彈上試10天線，上望100天線約59.4元。中長線看好，可留意潤啤認購證14507，行使價68元，今年11月到期，實際槓桿6倍。
港股反覆牛皮已有數個星期，由於波幅不斷收窄，反映後市波動性預期的恒指波幅指數亦反覆向下，對持有窩輪的朋友較不利。若認為其後有機會轉穩甚至回升，現可作低吸部署，否則可留意低街貨牛熊證作準備。以上周五資金流為例，牛證錄超過4,400萬元淨買入，熊證則有3,700萬元淨沽出，反映資金部署較短線。兩手準備，可留意恒指牛證57075，收回價19,200點，明年9月到期，實際槓桿34.5倍及熊證62414，收回價20,200點，明年4月到期，實際槓桿31.2倍。
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滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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