輪商精選：華電好友吼16968
夏日炎炎，港股的投資情緒亦見稍為升溫，恒指本周在業績及數據憧憬帶動下回升，個別板塊如電力股更有強勁表現。
內地電力企業聯合會公布，4月全國製造業用電量按年增長7.1%至3,680億千瓦時，製造業日均用電量增至122.7億千瓦時，高技術及裝備製造業用電量按年增13%至788億千瓦時。用電量增長強勁，一洗市場對內地經濟動力減弱的憂慮，電力股強勢向上，華能國電(00902)昨日升逾8%，收報5.03元。欲追強勢，可留意華電認購證16968，行使價5.51元，明年9月到期，實際槓桿2.5倍。
潤啤14507值得關注
港股反覆牛皮已有數個星期，由於波幅不斷收窄，反映後市波動性預期的恒指波幅指數亦反覆向下，對持有窩輪的朋友較不利。若認為其後有機會轉穩甚至回升，現可作低吸部署，否則可留意低街貨牛熊證作準備。以上周五資金流為例，牛證錄超過4,400萬元淨買入，熊證則有3,700萬元淨沽出，反映資金部署較短線。兩手準備，可留意恒指牛證57075，收回價19,200點，明年9月到期，實際槓桿34.5倍及熊證62414，收回價20,200點，明年4月到期，實際槓桿31.2倍。
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