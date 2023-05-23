股市估市：恒指趨弱 短期審慎為上

剛過去周末七大工業國集團（G7）的聯合聲明及美國債務問題，未有影響昨日港股走勢，再次收復19,500點及牛熊線。似乎聯儲局主席鮑威爾放鷹有幫助，他認為美國通脹遠遠高於2%目標，鑑於信貸壓力可能毋須繼續加息。當然他也認為若抗通脹失敗，將造成漫長的痛苦，又指物價穩定是經濟保持強勁的根基。

聯儲官員講話惹關注 本星期會有聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克和里奇蒙聯儲銀行行長巴爾金發表講話，他們的言論將左右市場對於未來減息的預期，從而影響股市氣氛。本周另一焦點是美國4月個人消費支出物價指數（PCE）數據公布，更會影響聯儲局6月的加息情況，市場也關注5月會議紀錄。

另外，中國4月經濟數據不似預期，人民幣因此走弱，而中國一年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）報價昨日公布，令市場驚訝的是人民銀行維持5月LPR不變。利率未下調卻有利投資市場氣氛，人民幣略為回升，帶動昨日內地股市向好。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒