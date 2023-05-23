板塊分析：憧憬美減息 押注科技股

美國早前公布4月非農就業數據遠超市場預期，失業率跌至3.4%低位，有利美股氣氛。

以代表科技股的納指為例，近期表現不俗。由於市場普遍預期5月加息將會是美國本輪加息周期的最後一次，利率長期將具下行趨勢，將有利於科技股估值提升。因為科技股普遍是處於業績高增長的階段，未來的盈利規模要大於目前的盈利規模，而隨着長期利率向下，未來盈利的折現程度將紓緩，利好企業現在估值。

此外，近期美股部分大型科技公司業績數據理想。微軟、亞馬遜、Meta等業績悉數好過市場預期，其他重點科企如蘋果公司亦有亮點。在業績數據支持下，納指的表現明顯強於道指及標指。

美股於2021年12月底見歷史高位。以納指為例，見16,212點歷史高位後輾轉向下。整個回調時間接近一年，最大跌幅更超過五成！年初至今，美國接二連三出現銀行倒閉危機，股市出現劇烈震盪。然而，由於政府及大型銀行出手襄助的速度愈來愈快，市場對這個銀行危機的陣痛似乎變得愈來愈輕。

納指上望14000點 技術上，納指於今年初升破下降軌頂部後形成反彈浪，同時，在減息憧憬及績優效應下，美股走勢有支持。納指率先突破今年2月高位，形成浪高於浪形態，現時的預期市盈率為26.86倍。由於上述分析，現時美股投資價值為中性，預料納指有機會上試整個跌浪的黃金交割0.5，即13,200點，破位再試14,000點。下方支持位為3月13日收市位約11,200點。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生