大行觀點：內地經濟重啟受惠股尋寶

今年第一季各項經濟數據已陸續公布，中國在重新開放後的復甦動力愈發強勁。第一季國內生產總值（GDP）按年增長4.5%，好過市場預期，這表明中國經濟有望穩步超越官方目標，因此將今年GDP增長預測由5.5%，上調到不少於5.7%。正如預期，消費對總體經濟增長的貢獻最大，佔3個百分點，而去年第四季僅為0.2個百分點，社會消費品零售從去年第四季的按年跌2.7%，反彈至增長5.8%。

內地4月底的政治局會議保持穩增長的基調，地方政府也有望在消費和科技等領域提供行業層面的支持。總體而言，雖然內地復甦動力將在今年持續，但在第一季的強勁表現之後，目前來看風險似乎趨於平衡，而不是偏向進一步上行。

首選消費互聯網運輸業 總體而言，內地股市今年的盈利增長將達到14%左右，在亞洲區內名列前茅。隨着強勁的宏觀數據開始反映在財報上，預計盈利修正和業績表現都將在未來一至兩個季度好轉，有望為內地股市帶來短期利好。從目前水平來看，可認為今年內地股市有高雙位數的上升空間，並看好消費、互聯網、運輸、資本品和材料類股成為經濟復甦的受益者。

另方面，元宇宙的深度沉浸式虛擬體驗，將為經濟活動帶來重大影響。雖然元宇宙要達到完全實現的階段，可能還需要長達10年的時間，但預計元宇宙相關基礎設施、人工智能和體驗將在未來幾年出現疊代更新。

電動車創新助交通減碳 元宇宙主題包含了兩個關鍵影響因素——科技變革和社會變革。科技進步使元宇宙成為可能，而嫺熟於科技的消費者在社會群體佔比日益提高，為往後數年元宇宙拓展應用範圍打開了大門。

儘管元宇宙或許不是百工百業都能適用，但有理由相信消費者在元宇宙中進行互動意願將愈來愈高。隨着年輕人口進入收入高峰期，他們正成為消費主體。年輕一代也是「數碼原住民」，成長在一個科技已經無處不在的世界。

儘管電動汽車滲透率提升仍是具吸引力的主題，但建議從財務和可持續性角度全面分析，由下而上進行挑選。

雖然內地的激烈競爭和地緣政治緊張局勢可能繼續讓股價承壓，但未阻礙該行業在各方面的創新，例如從先進的電池化學和自動駕駛標準到讓人眼前一亮的新車型。中國品牌目前擁有全球最豐富的電動汽車陣容，從小型車到中大型運動型多用途汽車（SUV），進一步增強對消費者的吸引力和電動汽車滲透率。

電池是一項重要焦點，今年能量密度（新推出的凝聚態電池技術據稱有望用於電動飛機上）和超級快充技術（半小時內將電動車電池充滿）方面見到更大的進展。電池化學領域的此類創新也有助於推動交通運輸減碳進程。

至於內房，由於對房地產項目竣工的政策支持、地方層面鬆綁措施和重新開放後積壓的需求釋放，首季房地產市場復甦強於預期，故將今年住房銷售預測上調到介乎收縮3%至增長3%，而且不再認為房地產將對經濟造成拖累。

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