中環商廈全層1.4億轉讓

上述項目坐落於德輔道中21至23號，剛售出單位建築面積約5,261方呎，連租約至2024年，成交呎價約27,000元。原業主於2005年7月以約3,578萬元購入上址，物業近18年帳面升值逾1.06億元或約3倍。該廈對上一宗買賣個案為低層全層，於2020年11月以約1.5億元易手，呎價約28,512元。

灣仔舖3年升值32%

另方面，有市區地舖於疫情爆發至復常的逾3年間升值超過三成。灣仔駱克道381及383號富士大廈地下A號舖連入則閣樓，建築面積分別約950方呎及約500方呎，以約3,980萬元登記售出。原業主於2020年3月以約3,000萬元購入，現時轉手帳面獲利約980萬元，物業升值約32.7%。