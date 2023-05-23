中環商廈全層1.4億轉讓
本港與內地通關，經濟活動復常，商用物業買賣趨增。中環商廈項目歐陸貿易中心相隔兩年多再錄寫字樓成交，該廈22樓全層以約1.42億元登記易手。
上述項目坐落於德輔道中21至23號，剛售出單位建築面積約5,261方呎，連租約至2024年，成交呎價約27,000元。原業主於2005年7月以約3,578萬元購入上址，物業近18年帳面升值逾1.06億元或約3倍。該廈對上一宗買賣個案為低層全層，於2020年11月以約1.5億元易手，呎價約28,512元。
歐銀中心意向3154萬
此外，美聯商業陳欽豐表示，代理放售同區昭隆街9號歐銀中心4樓，單位建築面積約1,660方呎，連約700呎平台（不入契），意向售價約3,154萬元，平均呎價約1.9萬元。該物業現租客為一家醫務電子掃描中心。
灣仔舖3年升值32%
另方面，有市區地舖於疫情爆發至復常的逾3年間升值超過三成。灣仔駱克道381及383號富士大廈地下A號舖連入則閣樓，建築面積分別約950方呎及約500方呎，以約3,980萬元登記售出。原業主於2020年3月以約3,000萬元購入，現時轉手帳面獲利約980萬元，物業升值約32.7%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：