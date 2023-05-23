私宅動工翻倍 10個月高

私宅動工量隨疫情退卻而加快，據屋宇署資料，3月私人住宅動工量1,314伙，按月大增約1.18倍，為去年5月後的10個月新高。

利嘉閣陳海潮表示，期內動工單位主要來自啟德第4B區4號地盤，佔1,305伙。而綜觀今年第一季，期內累積動工量為1,916伙，較去年同期少約19.6%，但仍是近兩季最多。3個主要地區中，新界區今年暫未有項目動工。