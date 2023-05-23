私宅動工翻倍 10個月高
私宅動工量隨疫情退卻而加快，據屋宇署資料，3月私人住宅動工量1,314伙，按月大增約1.18倍，為去年5月後的10個月新高。
利嘉閣陳海潮表示，期內動工單位主要來自啟德第4B區4號地盤，佔1,305伙。而綜觀今年第一季，期內累積動工量為1,916伙，較去年同期少約19.6%，但仍是近兩季最多。3個主要地區中，新界區今年暫未有項目動工。
麗新西半山准建住宅
屋宇署同時公布3月批出19份建築圖則，以市區住宅及洋房為主，麗新發展(00488)西半山旭龢道1號及1A號，獲批建為19層高住宅，總樓面約5.42萬方呎。渣甸山畢拉山徑24至38號渣甸園，亦准發展5座3層高洋房，面積約2.67萬方呎。
另九龍塘歌和老街14號翠亨園獲批重建為7層高分層住宅，同區東寶庭道121、123號，以及金巴倫道55號亦分別准重建洋房。
商業方面，希慎興業(00014)銅鑼灣波斯富街85至89號，准建一幢26層高商廈。尖沙咀漢口大廈則獲批重建為21層高商業樓宇，面積約13.88萬方呎。
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