新盤概況：University Hill 2B傳超購11倍

項目第2A期於昨日透過招標連環售出4伙特色戶，成交價由751.8萬至1,190.34萬元，單日吸金逾4,042.94萬元。當中漾景閣第1座1樓A5室成交價最高，實用面積601方呎，套三房間隔，連330方呎花園，呎價約19,806元。

瑜一‧天海添兩宗成交

其他鐵路概念項目亦錄承接，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日增添兩宗成交，共涉額逾2,048萬元。其中2B座7樓E室兩房戶，實用面積469方呎，以1,194.68萬元沽出，呎價約25,473元。該盤至今累售48伙。