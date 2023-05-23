新盤概況：University Hill 2B傳超購11倍
焦點新盤再度出擊，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，將於明日進行第3輪銷售，開售240伙，力搶市場購買力。市傳昨晚截票收逾2,600張入票，按價單發售222伙計，超額認購約11倍。
2A期售4特色單位
項目第2A期於昨日透過招標連環售出4伙特色戶，成交價由751.8萬至1,190.34萬元，單日吸金逾4,042.94萬元。當中漾景閣第1座1樓A5室成交價最高，實用面積601方呎，套三房間隔，連330方呎花園，呎價約19,806元。
部分發展商項目增優惠。碧桂園(02007)的馬頭角賈炳達道現樓新盤瓏碧修改價單，增加「派位易限時優惠」的0.5%折扣。連同其他優惠估算最高可享約17.25%折扣。星星地產旗下元朗雨後修改價單，取消原有的現金付款計劃，最高折扣率維持6%。
瑜一‧天海添兩宗成交
其他鐵路概念項目亦錄承接，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海，昨日增添兩宗成交，共涉額逾2,048萬元。其中2B座7樓E室兩房戶，實用面積469方呎，以1,194.68萬元沽出，呎價約25,473元。該盤至今累售48伙。
星凱‧堤岸快安排交樓
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸以2,261.6萬元售出3座28樓C室三房河景戶，呎價約23,932元。該公司營銷策劃總監楊聰永指，項目快將安排交樓，下周一起將會暫停現樓參觀。
維港滙系列月內沽26戶
由信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目於5月暫沽26伙。昨日售出3伙，共涉逾7,184萬元，包括2座29樓A室三房戶，實用面積1,014方呎，成交價3,210萬元，呎價約31,657元。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)發展的啟德澐璟以3,217萬元連車位售出6座25樓C室三房單位，呎價約35,626元，為月內第6宗成交。
HENLEY III 賣632萬
恒基地產(00012)系內3個住宅項目昨日合計沽出5伙。啟德THE HENLEY III賣出3A座5樓E室開放式戶，以632.53萬元成交，呎價約26,577元。而紅磡必嘉坊‧迎匯及粉嶺北ONE INNOVALE系列分別各售兩伙。
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