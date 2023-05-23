大屋苑現床位招租

新港城單位設10床吸客 總租金高40% 近年大批新樓入伙，二手業主出招自救增加租值，鐵路站上蓋大型屋苑有床位出租。馬鞍山新港城有單位內有約10個床位在網上招租，每個月租叫價由約2,000元起，若全數租出，租金收入高市價逾40%。買賣市場則繼續淡靜，藍籌盤沙田第一城本月都只錄4宗買賣，而多個屋苑再錄蝕讓。

網上資料顯示，上述為新港城P座高層單位，實用面積約330方呎，兩房間隔，網上相片所見，兩個房間及大廳已共擺放5張「碌架床」，共提供約10個床位，單位內設有部分電器，而租金已包括差餉、管理費、水電煤等雜費，預繳一年租金可享九折優惠，但只限女士承租，料租客需共用洗手間及廚房等設施。

第一城月內僅4宗成交 事實上，若上址所有床位租出，總租金收入至少約兩萬元，遠高於同類型單位市值月租約1.4萬元。世紀21奇豐莊瑞生表示，從未聽聞屋苑有分租床位，但偶爾亦有分房出租，但每年只有一至兩宗。據了解，現時項目分租房間月租叫價由4,000餘元起。

他又指出，新港城於5月暫錄約18宗租務成交，平均實用呎租約40元，現時市場約有51個單位放租，兩房單位月租叫價由1.35萬元起。

買賣市場方面，近期二手交投近乎停頓，即使過往成交量最多的細價屋苑都沒有承接。美聯鄭志燿稱，沙田第一城5月4宗成交全為兩房單位，售價介乎約480萬至560萬元，若以每月首22日成交量計，有機會為從未見的靜局。祥益謝利官指，天水圍嘉湖山莊本月暫錄約15宗買賣，料屬近年低位。

美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城11座中層C室，實用面積約493方呎，減價至698萬元沽出，呎價約14,158元，屋苑本月在21日後才錄得首宗成交，為近3年首見。

市場蝕讓成交持續湧現，馬鞍山曉峯灣畔一周內連錄兩宗。中原陳鴻霆稱，全區5月暫錄約51宗二手買賣，按月減少約23%。屋苑1座中層C室，實用面積約653方呎，三房間隔，開價約860萬元，減價32萬元，以828萬元易手，呎價約12,680元，新買家為用家，原業主於2020年以838萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓約10萬元。

瑧蓺傳5年貶值逾24% 半新盤迷你單位蝕幅更顯著。市場消息透露，西營盤瑧蓺一個高層單位，實用面積約221方呎，開放式設計，市傳售575萬元，呎價約26,018元。單位於2018年購入，約5年帳面貶值逾180萬元，或跌價逾24%。

新港城床位出租

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