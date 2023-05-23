●新加坡金融管理局（MAS）公布，推出金融業人工智能及數據分析（AIDA）人才發展計劃。目的是要擴大AIDA人才的供應，在金融領域打造深度AI能力。據當局調查，星洲去年有44%的金融機構稱，缺乏人才是發展AIDA的最大阻力。

●線上財富管理平台Endowus智安投公布《財富洞察報告》指出，本港經濟於今年第一季增長2.7%，帶動港人對經濟復甦的樂觀態度，而70%港人對個人的財務健康狀況普遍更為樂觀（新加坡為57%）。54%香港受訪者表示願意於今年承擔更高程度的投資風險以增加回報；相反，55%新加坡投資者傾向採取保守態度，致力於保存資本。