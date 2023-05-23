簡訊一覽
●高陽科技(00818)公布，其持股約45.73%的安全系統晶片開發商兆訊恒達科技擬申請於上海科創板上市，預計今年6月或前後正式提出申請，視乎監管機構審批程序，預期2024年中或前後掛牌。
●移動互聯(01439)稱，公司與呈請人已達成和解，且雙方已簽署同意傳訊，以尋求經雙方同意的頒令，包括撤回對公司的清盤呈請許可，而於本月10日舉行的法院聆訊上，法院亦頒令撤銷該呈請。
●新火科技(01611)發盈警，預期在截至今年3月底止的6個月所錄得的淨虧損不少於約1.5億元，去年同期亦錄得淨虧損約4,880萬元。公司預期虧損擴大，主要是由於行政開支較去年同期增加，並且去年11月已披露，有關無法從加密貨幣交易所FTX提取加密貨幣資產的減值虧損撥備約一億元。
●新加坡金融管理局（MAS）公布，推出金融業人工智能及數據分析（AIDA）人才發展計劃。目的是要擴大AIDA人才的供應，在金融領域打造深度AI能力。據當局調查，星洲去年有44%的金融機構稱，缺乏人才是發展AIDA的最大阻力。
●線上財富管理平台Endowus智安投公布《財富洞察報告》指出，本港經濟於今年第一季增長2.7%，帶動港人對經濟復甦的樂觀態度，而70%港人對個人的財務健康狀況普遍更為樂觀（新加坡為57%）。54%香港受訪者表示願意於今年承擔更高程度的投資風險以增加回報；相反，55%新加坡投資者傾向採取保守態度，致力於保存資本。
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