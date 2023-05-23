澳洲擬管「先買後付」 法案料年底提交議會

澳洲政府昨日表示，將立法把「先買後付（BNPL）」視為一種信貸產品，開始對該行業進行監管，以保護消費者，免累積過高債務。據報當地將於今年稍後公布立法草案以作磋商，法案預計會在今年底提交議會。

「先買後付」是指顧客消費時，可以先購買該貨品或服務，再將該帳單分攤付款，並於每一期支付相等金額，不收取任何利息，這個新形態支付已形成熱潮。

澳洲財政部長查默斯表示，「先買後付」非常受歡迎，但政府需要確保能夠適當地管理這種支付方式，而做好管理的最佳方式就是立法，將其作為一種信貸產品監管，這樣就可以管理風險。澳洲金融服務部部長瓊斯稱，BNPL業者將必須謹守負責任放貸的義務，取得澳洲的信貸許可證，在行為和產品方面符合一系列最低標準的要求。

BNPL交易額年達850億 因屬零利率，BNPL免於消費信貸監管，在新冠疫情期間的網購狂潮下蓬勃發展。外媒引述數據顯示，澳洲擁有大約12家上市的BNPL供應商，擁有約700萬個活躍帳戶，在2021至2022年交易額達160億澳元（約850億港元），增長37%。

惟近年因利率飆高和監管趨嚴，該行業發展添上不明朗因素。分析指出，新法規將對眾多與銀行競爭的消費信貸公司造成影響，皆因BNPL公司通常在現場核給零利率短期貸款，以分期付款方式償還，信用查核並不嚴謹，主要提供給現金緊絀的消費者使用，故有時會超出消費者的購買力，或催生出更多債務陷阱，故有立法監管的需要。