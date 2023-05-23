IEA：G7訂俄油價上限無礙供應

七大工業國集團（G7）與歐盟及澳洲同意為海運俄羅斯原油設定每桶60美元的價格上限，G7日前再稱會加緊防止躲避俄油上限的措施。不過，國際能源機構（IEA）署長比羅爾表示，不見得G7此舉會影響全球原油及成品油供應。

他認為，俄油價格上限既能令俄羅斯無法打「能源牌」，減少克里姆林宮維持俄烏戰事的資金，亦不至於能源市場供應陷於緊張。國際油價昨日偏軟，紐約期油及布蘭特期油每桶分別曾低見70.55美元及74.55美元，跌1.39%及1.36%。

埃克森擬大舉進軍採鋰 比羅爾早前列席G7峰會更多是談能源革命，指全球可再生能源轉型步伐比很多人想像中快很多。無獨有偶，據報跨國油氣巨頭埃克森美孚近日在美國阿肯色州，收購12萬英畝土地的鋰金屬開採權，相當485平方公里或香港土地面積43%左右，由於鋰及電動車崛起與埃克森美孚從事的石油業務可謂南轅北轍，消息引起關注。

據悉，埃克森美孚的作價約為一億美元，預料未來幾個月內開始開採，若有盈利會擴產。該企大舉進軍採鋰與預測未來幾十年全球能源仍需油氣並無牴觸，更多是開拓新業務，並且與供應給電動車廠商的化工產品有一定協同效益，事關全球電動車數量在2040年有望達到4.2億輛，為2017年的139倍。

賣開採權予埃克森美孚的據報是一家名為Galvanic的能源公司，之前找過第三方顧問機構得出其鋰資源相當於400萬噸碳酸鋰，足以供應5,000萬輛電動車的電池。事實上，油企高層亦表示，其技術有能力從鹵水（Brine）提煉鋰，而鹵水也佔中國鋰資源儲量的80%。