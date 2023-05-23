美財政部現金6‧8或跌破門檻 道指低開

市場估計美國財政部的現金餘額在6月8日或9日跌破300億美元，即跌穿能夠償付到期聯邦債務的最低門檻，加上白宮與國會就債務上限協商仍未有共識，美股3大指數周一早段反覆，道指曾跌218點，報33,207點；標指跌12點，報4,179點；以科技股為主的納指曾升81點，報12,739點。

專家估聯儲明年減息 隨着美國聯邦儲備局在本月初的議息聲明中，已刪去暗示進一步加息措詞，市場開始估計減息周期何時重臨。根據全美商業經濟協會（NABE）發布的調查，經濟學家認為，聯儲局將會明年第一季啟動減息，主要因為受訪者對美國經濟是否會陷入衰退存在分歧；又指今年2月受訪的經濟學家估計減息時間表在今年第四季開始。

NABE調查顯示，以中值來看，專家預測美國2024年經濟將保持溫和增長，預計去年第四季至今年第三季的增長為0.4%。受訪者亦上調對2023年通貨膨脹的預測，並認為將達到3.3%，高於2月調查時的3%。

至於市場極度關心的美國債務上限協商至今卻仍未有共識，瑞銀財富管理投資總監辦公室發布報告指出，聯儲局是次的加息周期接近尾聲，但要注意的是，美國債務上限談判至今仍未達成共識。該行指，有信心美國國會將在最後時刻達成共識提高債務上限，但萬一民主及共和兩黨無法在最後期限前達成一致，將對市場構成重大打擊，並估計在這種情況下預計美國政府將優先支付利息，並減少其他領域的支出，與此同時，聯儲局亦可能要介入並向金融體系提供流動性，以防止短期資金市場緊張。

瑞銀又認為，標指處於接近一年高點，但目前市場升勢主要集中在少數股票上，而且估值偏高，加上信貸條件緊縮將會對企業盈利帶來壓力，預期未來美股波動可能加劇。

Meta被歐盟重罰101億 個股方面，Facebook母公司Meta涉嫌將歐盟用戶數據傳送至美國，將被歐盟罰款12億歐元（約101億港元），成為有史以來最大的歐盟私隱罰款。愛爾蘭數據委員會下令，Meta在5個月內暫停向美國傳輸歐盟個人數據，以及在6個月時間內停止在美國非法處理歐盟個人用戶數據，同時亦需刪除所有已轉移的歐盟用戶數據。報道又指，禁令可能會令Meta完全撤出歐盟。不過，Meta股價早段曾升3.22%。