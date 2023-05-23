華禁採購美光產品 安撫美企堅定開放

經過近一個半月後，中國網絡安全審查辦公室認定美國記憶體大廠美光在華銷售的產品「存在較嚴重網絡安全問題隱患」，籲國內關鍵訊息基礎設施營運商停用，象徵中美科技戰又再升溫。這次終於輪到美國商務部表示「堅決反對」，中國商務部部長王文濤則約見在華美企噓寒問暖。

美光料收入少不足10% 商務部公布，王文濤昨日在上海主持召開座談會，聽取強生、3M、默克和霍尼韋爾等美企代表講述在華經營情況，以及中方如何改善營商環境之建議，文末謂「與會美資企業代表紛紛表示，感謝商務部特別是重點項目工作專班為外資企業提供的服務保障，企業持續看好中國市場的發展前景，願進一步深耕中國市場。」

王稱，中國「堅定不移推進高水平對外開放……把吸引外資放在更加重要的位置，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放……商務部將繼續精準、高效做好外資企業和項目服務保障，依法保護外商投資權益」；又強調「中方將繼續歡迎美資企業在華發展，實現共贏。」

不過，約25%收入堪虞的美光只能說正評估被中方抵制後的下一步行動，暫估計事件對收入的影響不超過10%，而美國商務部則批評中方此舉及早前搜查貝恩與宣稱「開放市場及堅持透明監管框架」相悖，將與盟友合作應對「中國擾亂記憶體市場的行動」。美光股價周一早段曾挫5%。

內地記憶體股炒上 至於中國的記憶體廠商則稍有炒作，上海上市的兆易創新曾漲5.62%，深圳掛牌的北京君正及深科技分別曾漲8.01%及6.79%，收市升幅縮至1.16至2.82%不等。富瑞指，美光在華銷售產品多數不是來自政府機關及電訊商，所以影響有限。

更重要的是，之前已有傳白宮向南韓施壓，三星電子和SK海力士不要「執死雞」填補美光遺下的空缺，兩企周一漲幅都不夠1%。事實上，兩企業績本身苦於需求疲弱，從南韓本月首20日出口按年銳減16%，其中晶片按年瀉35%可見一斑。

中美科技戰已不能逆轉，於前沿科技的競爭愈益激烈，其中英偉達（Nvidia）宣布與英國的大學合作以其晶片打造新型超級電腦。不過，華府實現其晶片供應本地化首先要面對人才不足的問題，工程師及技術人員的缺口2030年恐達到39萬人，為此台積電更推出10天的「雞精班」。富瑞則相信，本次事件會激發華府把更多中資納入實體清單。