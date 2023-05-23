MPF揀日股 吼亞股基金

美國經濟陷衰退危機，中國復甦數據不似預期；相反，日本股市創逾30年新高，有大行形容日股正值「10年一遇」的牛市。香港股民，以至打工仔的強積金（MPF），是否也可考慮押注日本股票相關的基金？

小心賺價蝕匯 對此，華富建業證券私人財富董事總經理張佩儀認為，日企業績強勢，主要由於圓匯貶值利好出口，投資時小心賺價蝕匯，實際上的收益或不如想像。

她提醒，以長期儲蓄角度來說，投資單一市場的風險過大，僅建議單一市場的投資佔比不多於10%。

今年以來，日本股市上升，日股相關的基金價格亦水漲船高。以強積金基金為例，3隻單純投資日本股市的強積金基金，過去6個月都有雙位數字回報率，其中宏利MPF日本股票基金截至4月28日止6個月回報率有近15%，中銀保誠日本股票基金及東亞（強積金）日本股票基金同期亦累升逾13%。

不過，市場上純日本市場的基金選擇不算多。張佩儀建議，若看好日本市場前景，可選擇包括日本的亞洲股票基金。除了日本以外，內地、香港及其他東南亞市場在疫後復常有強大的增長潛力，當中港股從2021年的3萬點關回吐至現時約兩萬點水平，內地股市亦處於近年低位，常言「五窮、六絕，七翻身」，料中、港股市7、8月有上升空間。

張直言，聯儲局去年以來激進收緊貨幣政策拖累全球股市，加上今年上半年美國爆發地方銀行危機，使美國經濟前景不明朗。鑑於加息周期接近尾聲，可考慮分散美股風險，改為選擇債市基金，債市、亞洲股票及歐洲股票的佔比分別為三分之一；投資歐洲市場非單一國家，風險上相對較為分散。