日經8連揚 越三萬一

股神又點石成金 明年望挑戰36000 自股神巴菲特親赴日本，並提到增持日本股市後，似乎再次應驗了「點石成金」之效！日本股市升勢持續轉強，日經平均指數昨日突破31,000點關，收報31,086點，升278點或0.9%，為8連揚，繼續創1990年8月以來的約33年新高。分析估計，在歐美經濟衰退、美日貨幣政策差異以及日本上市企業投資回報改善之下，將持續有資金重新關注日圓資產。除非日本央行突然宣布大幅收緊貨幣政策，否則別太早為日股升浪估頂！

日股ETF年內累漲11% 日本東證指數（TOPIX）昨日亦創7連揚，收報2,175點，升14點或0.66%，為1990年8月以來收市新高。追蹤日本股市（MSCI明晟日本指數）的最大規模交易所買賣基金（ETF）──iShares MSCI Japan ETF（EWJ）今年以來累升11.44%。

券商摩根大通的最新研究報告預計，下半年日股或會有調整，但到明年日經平均指數料將挑戰35,000至36,000點水平。

事實上，日股有多重利好因素支持，包括經濟擺脫長年通縮，走出迷失歲月；東京證交所就企業治理準備進行改革，日本企業重視資本效率，增加股票回購及派息，提升股東回報；近五成的日本公司資產負債表上有淨現金，遠比美股的20%為高，且東證指數成分股中有逾五成公司股價低於每股帳面價值（NAV），較美股這一比例僅7%為高；日股市帳率僅為1.3倍，低於歐美股市分別的1.8倍及4倍。此外，最新日本政府要振興日本半導體業，半導體股成領軍升市新動力。

當然，日本央行行長換人後，貨幣政策維持偏向寬鬆，且日股獲得巴菲特祝福，皆令日圓資產重獲國際資金的注視，尤其是對比歐美經濟衰退風險增，中國經濟復甦前景未明，更多資金願意到日股走一轉。

外媒引述三井住友DS資產管理首席宏觀經濟策略師吉川雅幸指出，外資把握入市機會；又認為若美國經濟仍強，目前日股未被高估。

日本4月全國通脹率，不包括食品及能源的通脹年率（即核心通脹年率）自1981年以來首次超過4%，加上工資回升、出口企業也得益於這些年日本低息及日圓貶值提升競爭力，且日本政治穩定，都令外資開始注意不持有又或持有太少日本資產可能面臨的風險。

外資上月淨買156億美元 巴菲特上月表示，旗下巴郡在日本持有的股票比美國以外的任何國家都要多。該企自2020年8月以來已押注日本5家綜合商社的股份，並暗示將進一步增持日股，行動顯然是對日本市場投下信心一票，不少資金跟風小試牛刀。日本交易所數據顯示，4月外資淨買入價值156億美元的日股；而截至5月12日止一周，外資淨買入56億美元日股。到底今次日股「放紙鳶」尚會走多高，還看日圓走向。

巴郡押注的日本5大商社表現