汽車股借政策彈起 零跑飆8%
華10大車企銷量升3%
五菱汽車(00305)率先響應發改委的號召，宣布其產品宏光MINIEV家族最多減價1.3萬元人民幣，多款車型售價由2.98萬元人民幣起，獲內媒形容為「打響新能源汽車下鄉第一槍」。五菱昨彈5.4%，收報0.78元。
內地汽車銷售也傳來佳音，據中汽協統計，今年首4個月，內地汽車銷量排名前10位的企業銷量合計為684.6萬輛，按年增長3.8%；該10強佔汽車銷售總量83.1%，按年低2.6個百分點。當中比亞迪、奇瑞和北京汽車(01958)的銷量增幅更達到雙位數。
同期新能源汽車銷量排名前10位的企業銷量合計為188.7萬輛，按年增長58.6%，佔新能源汽車銷售總量的84.9%，高於上年同期8.4個百分點。當中又以比亞迪銷量76.2萬輛稱冠，按年升九成四；理想增速最高達1.18倍，實際銷售7.8萬輛。
福特內地變招吸客
人工智能（AI）近期大熱，據悉蔚來近日據報在內地申請多個GPT商標，包括KnowmeGPT、NOMIGPT及NIOGPT，在商標分類中涉及通訊服務、建築修理、科學儀器等。
內地汽車市場競爭激烈，「過江龍」美國的福特汽車被指要變陣，除了上周已傳出可能要在內地裁減逾1,300人之外，在剛過去的上海車展上，福特汽車在市場策略上明顯轉向，不再強調中國本地化。除了混能運動型多用途車（SUV）銳界L涉及電動化外，該企的其他SUV和農夫車（pick-up truck）都定位於小眾市場。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：