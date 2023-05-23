汽車股借政策彈起 零跑飆8%

同期新能源汽車銷量排名前10位的企業銷量合計為188.7萬輛，按年增長58.6%，佔新能源汽車銷售總量的84.9%，高於上年同期8.4個百分點。當中又以比亞迪銷量76.2萬輛稱冠，按年升九成四；理想增速最高達1.18倍，實際銷售7.8萬輛。

內地汽車市場競爭激烈，「過江龍」美國的福特汽車被指要變陣，除了上周已傳出可能要在內地裁減逾1,300人之外，在剛過去的上海車展上，福特汽車在市場策略上明顯轉向，不再強調中國本地化。除了混能運動型多用途車（SUV）銳界L涉及電動化外，該企的其他SUV和農夫車（pick-up truck）都定位於小眾市場。