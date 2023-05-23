虛銀富融管理層傳大換血
虛擬銀行在港開業3年，仍不時傳出管理層變動的消息。騰訊控股(00700)有份投資的富融銀行（Fusion Bank）據指即將大換血，由內地「網上銀行」微眾銀行（Webank）戰略總監徐源宏擔任行政總裁，相關委任仍待金管局批准。富融銀行回覆本報查詢時指，若管理層有正式重要任命時，將適時作出公告。
發言人強調，該行自開業以來發展趨勢良好，包括騰訊在內的股東將一如既往，繼續全力支持銀行的各項業務經營。
去年虧損雙位數增
值得一提的是，去年8間虛銀業績中，該行為唯一一間按年虧損增幅達雙位數的銀行，另外僅一間錄單位數擴大，其餘6間虧損均為收窄；此時富融傳出變陣消息屬無可厚非。除了盛傳更替行政總裁外，料將有數名微眾銀行的高層出任財務總監、技術總監等要職；有指內部已暫停一切進行中的計劃，等待新管理層「發落」。
事實上，微眾與富融一樣同屬「企鵝系」，主要股東均為騰訊。微眾銀行於2014年開業，主要經營微小型貸款業務，2016年成功扭虧為盈，去年錄淨利潤89.37億元人民幣，按年增近三成。
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