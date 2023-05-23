銀娛：等新法通過再研中介人合作

管理層指，在現有法律下中介人被禁止開辦自己的賭廳，故目前集團旗下的貴賓廳都屬自營。在過去一個季度，貴賓賭廳佔集團總收入逾10%，餘下八成多為面向大眾的中場業務。

他們又表示，旗下路氹物業第三期已作部分開幕，第四期的建築亦在如火如荼進行中，期望能盡快開業。集團未來亦會加大非博彩的投資，冀能藉此帶動中場業務。就內地邊境今年重開方面，他們認為澳門市場初段復甦速度會較緩慢，惟幸目前人流已逐步增加，情況有所好轉。

另外，該企公布，在截至今年3月底止第一季，錄得淨收益70.5億元，按年上升約七成二。集團經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為19.1億元，去年第四季為虧損1.6億元。

澳洲新省收緊博彩規管 澳門與世界各地一樣都在收緊對博彩的規管，其中澳洲的新南威爾士省公布，會在本周內通知省內的酒吧和俱樂部，要在9月1日或之前移除全數有關設有或指示哪裏有角子機、博彩機、貴賓房、貴賓休息室等涉及博彩的招牌或水牌。違者每塊水牌或招牌可被罰款最高1.1萬澳元（約5.72萬港元）。

該省的博彩和賽馬部部長哈里斯（David Harris）說，引入相關措施，旨在要將賭博危害最小化，維護社區健康和福祉。他又指過去已有類似法例規管涉及博彩的招牌，但營運商以「貴賓休息室」等名稱「走法律罅」，故本次新法將可堵塞有關漏洞。