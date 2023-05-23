東方甄選炒高逾一成

內媒引述新抖數據公布的4月抖音主播帶貨榜，排名第一的依然是東方甄選，這已經是第4次蟬聯抖音「銷量冠軍」。

事實上，市場亦認同東方甄選從教育行業轉型到直播帶貨，雖然公司股價在今年初創下75.55港元新高後大幅回吐，但部分券商仍看好公司未來發展。國聯證券日前發表報告指，公司早前向154名核心員工發放8.83億元的股權激勵計劃的策略，有助穩定團隊，預計公司2023至2025年收入分別為44.75億元、66.26億元及87.84億元。

中金削今明年盈測 不過，中金發表報告指，考慮公司在自營品牌建設和人員支出上漲，下調其2023年和2024年經調整純利預測15%和20%，分別至10.2億元和12.1億元，維持「跑贏行業」評級。