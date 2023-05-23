快手上市後首賺錢 擬回購

業績公布前，快手股價昨日已偷步炒高6.89%，收報53.5港元。雖然比起2021年初剛上市時的股價仍屬天淵之別，但公司收市後宣布，擬於即日起至來年股東周年大會期間斥最多40億港元回購股份。

收入增兩成 毛利率擴大 回到業績，上季列帳虧損按年縮窄85.99%至8.76億元，主要是收入按年增長19.69%至252.17億元之際，整體毛利率按年擴大4.75個百分點至46.44%。

另一重要原因是海外分部收入按年增長6.04倍至3.38億元下，經營虧損按年縮窄55.41%至8.23億元；巴西及印尼等核心區域市場的日活躍用戶及用戶使用時長持續增加，並於前者開始電商服務；而內地業務亦扭虧錄經營溢利9.63億元。

即使上季「相當數量的廣告主」仍對今年經濟復甦及消費趨勢「謹慎樂觀」，公司稱，透過提升數據基礎設施和改善產品能力等，收入佔比最大的線上營銷服務按年增長15.08%至130.64億元，廣告客數量按年及按季俱繼續快速增長。另外，電商商品交易總額按年增長28.38%至2,247.66億元，其他服務分部收入按年增長51.3%至28.34億元。

月活躍用戶6.5億 漲9% 該企又稱，上季獲客及留客成本按年及按季俱降，原因包括改善原生短片及直播內容投放策略，加強內容供給與消費的良性循環，期內直播收入按年增長18.83%至93.19億元，收入分成成本及相關稅項按年上升17.05%至82.51億元。同季平均日活躍用戶及月活躍用戶分別按年增長8.33%及9.44%，按季俱增約2.2%，達3.74億及6.54億。

AI大模型未有推出時間 就外界對科企盈利能力要求提升，管理層表示，改進盈利的方向包括廣告及電商這些毛利較高的業務收入佔比上升、以技術創新增強伺服器及網絡使用效率，以及降低分成、獲客及留客等成本。

管理層同時強調合理有效地為人工智能（AI）大模型布置人手和資源便可，由於做好產品更重要，現無推出時間表，但訓練中的大模型進展順利。另外，本季將基於青島和哈爾濱的經驗讓本地生活服務進軍更多城市，範圍由外賣增至門票等。

快手歷季經調整盈虧 快手近日股價