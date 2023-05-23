產經

快手上市後首賺錢 擬回購

快手昨日股價雖急漲，但與剛上市時仍有天淵之別。 快手昨日股價雖急漲，但與剛上市時仍有天淵之別。
快手昨日股價雖急漲，但與剛上市時仍有天淵之別。
股價偷步升6.8% 首季經調整利潤4200萬
正當抖音母公司字節跳動收入直逼騰訊控股(00700)之際，其對手快手科技(01024)今年首季亦錄得上市以來首次正數的核心盈利，期內撇除股份基礎薪酬開支及投資公允價值變動淨額的經調整利潤為4,200萬元（人民幣‧下同）。
業績公布前，快手股價昨日已偷步炒高6.89%，收報53.5港元。雖然比起2021年初剛上市時的股價仍屬天淵之別，但公司收市後宣布，擬於即日起至來年股東周年大會期間斥最多40億港元回購股份。
收入增兩成 毛利率擴大
回到業績，上季列帳虧損按年縮窄85.99%至8.76億元，主要是收入按年增長19.69%至252.17億元之際，整體毛利率按年擴大4.75個百分點至46.44%。
另一重要原因是海外分部收入按年增長6.04倍至3.38億元下，經營虧損按年縮窄55.41%至8.23億元；巴西及印尼等核心區域市場的日活躍用戶及用戶使用時長持續增加，並於前者開始電商服務；而內地業務亦扭虧錄經營溢利9.63億元。
即使上季「相當數量的廣告主」仍對今年經濟復甦及消費趨勢「謹慎樂觀」，公司稱，透過提升數據基礎設施和改善產品能力等，收入佔比最大的線上營銷服務按年增長15.08%至130.64億元，廣告客數量按年及按季俱繼續快速增長。另外，電商商品交易總額按年增長28.38%至2,247.66億元，其他服務分部收入按年增長51.3%至28.34億元。
月活躍用戶6.5億 漲9%
該企又稱，上季獲客及留客成本按年及按季俱降，原因包括改善原生短片及直播內容投放策略，加強內容供給與消費的良性循環，期內直播收入按年增長18.83%至93.19億元，收入分成成本及相關稅項按年上升17.05%至82.51億元。同季平均日活躍用戶及月活躍用戶分別按年增長8.33%及9.44%，按季俱增約2.2%，達3.74億及6.54億。
AI大模型未有推出時間
就外界對科企盈利能力要求提升，管理層表示，改進盈利的方向包括廣告及電商這些毛利較高的業務收入佔比上升、以技術創新增強伺服器及網絡使用效率，以及降低分成、獲客及留客等成本。
管理層同時強調合理有效地為人工智能（AI）大模型布置人手和資源便可，由於做好產品更重要，現無推出時間表，但訓練中的大模型進展順利。另外，本季將基於青島和哈爾濱的經驗讓本地生活服務進軍更多城市，範圍由外賣增至門票等。
另一方面，京東集團(09618)預告今年「618」購物節今晚8時起預售，5月31日晚上8時啟動，為「史上助力商家增長投入最多、舉措最強的618」。
阿里巴巴(09988)旗下新零售業務盒馬則引入全球頂級新鮮肉類、海產及水果供應商等13名戰略合作夥伴，以加緊引入海外優質商品，並借助全球供應鏈以自有品牌為中國消費者訂製優質商品。
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