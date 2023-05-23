滙豐：恒指年底目標22490點

滙豐舉行「2023年下半年亞洲經濟展望」，該行證券策略亞太區主管林傳英預期，恒生指數下半年目標為22,490點，主因受惠旅客回歸及經濟重啟帶動；又指恒指很大程度對債息非常敏感，若美國增長放緩或對美國通脹憂慮減少，債息下跌料將對港股帶來積極作用。

看好華內需股 他又提及，隨着宏觀經濟增長、美債息趨跌，均有利亞洲證券市場表現，並將內地、印尼及印度股市列為「增持」評級，特別看好內地一眾內需消費股；惟他同時提到，見到外資有迹象由內地股市撤離，並轉投印度及印尼股市的情況。

展望中港經濟下半年表現，滙豐環球研究大中華首席經濟師劉晶表示，該行早前已上調今年全年內地經濟增長預測至6.3%；又指雖然近期數據顯示固定投資一環升幅收窄，出口亦出現「軟着陸」，惟料內需仍可帶動經濟增長，五一假期亦見服務業消費復甦，有助就業市場，估計內需的全年增長將有10%。

內地通脹現時仍低企，甚至貼近無通脹以至通縮水平，同時提供誘因予人行「放水」，但她指央行與昔日以基建谷經濟措施不同，對此政策態度審慎。

料港息續高企 提到香港經濟去向，劉晶認為現時復甦速度較預期慢，惟有見香港首季消費增速強勁，全年訪港內地旅客量可回復至疫情前三分之二水平，故料今年全年消費一環的升幅為25%，並上調全年經濟增長預測至5%，明年則為2.5%。

港息走勢方面，該行環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民預期不會很快回落且持續一段時間；又料美國聯儲局不會在年內減息，因當地通脹仍嚴重，最快亦要到明年第二季後才減息。至於市場現時聚焦的美國債務上限問題，他指已非常接近最後限期，又指違約並不符合美國利益，料最終會達成協議。

至於近期強勢的日本股市，范力民認為，觀乎日本回復工資增長，同樣有利當地消費市場。