港股升少截 北水掟貨一個月最多
港股昨日一度反彈逾300點，惟250天牛熊線（現處19,696點）得而復失，收報19,678點，成交連續3日縮減且不足千億元規模，僅錄成交941.02億元。南下「北水」繼續「出貨」，淨沽出21.61億元，為近一個月以來流出最多。
恒生指數昨高開28點後缺乏方向，一度倒跌40點，低見19,410點後在科網及金融股帶動下抽升355點，高見19,806點，收市升幅縮至227點或1.17%。國企指數收報6,693點，漲99點或1.51%；科技指數收報3,903點，揚81點或2.14%。
電力股做好 龍源華能揚8%
值得留意的是，內地官媒「出口術」，強制為近期熱炒的「中特估」股份降溫，指探索建立中國特色估值體系，不能簡單理解為直接提高國企估值水平、引導資金推動股價短期快速上漲，因不符合資本市場一般規律，也不利國企持續健康發展，更與中央建立「規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」的要求相悖。
不過，中資券商國泰君安認為，「中特估」行情可持續，短期建議關注高分紅、低估值、資本開支少而且股東權益回報率（ROE）有望提升的國企，目前最值得關注是半導體板塊，其次是創新藥及黃金板塊。
高盛則指，投資者對「中特估」興趣升至多年高位，表現跑贏大市，估計中資國企股與非國企股盈利差距可持續收窄50%，估值平均有20%的提升空間，相信科技投資、提升營運效率及將多出的現金回饋投資者，將有助釋放價值。
華本月86款網遊獲批版號
事實上，「中特估」受市場青睞，恒生指數公司因應市場需求，推出新指數「恒生港股通中國國資央企指數」。該指數昨收升24點或0.82%，報2,992點。
另外，國家新聞出版署發布5月國產網絡遊戲審批訊息，本月共有86款遊戲獲批，當中包括騰訊控股(00700)旗下的射擊類遊戲《王牌戰士2》。
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