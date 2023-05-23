港股升少截 北水掟貨一個月最多

港股昨日一度反彈逾300點，惟250天牛熊線（現處19,696點）得而復失，收報19,678點，成交連續3日縮減且不足千億元規模，僅錄成交941.02億元。南下「北水」繼續「出貨」，淨沽出21.61億元，為近一個月以來流出最多。

恒生指數昨高開28點後缺乏方向，一度倒跌40點，低見19,410點後在科網及金融股帶動下抽升355點，高見19,806點，收市升幅縮至227點或1.17%。國企指數收報6,693點，漲99點或1.51%；科技指數收報3,903點，揚81點或2.14%。

電力股做好 龍源華能揚8% 值得留意的是，內地官媒「出口術」，強制為近期熱炒的「中特估」股份降溫，指探索建立中國特色估值體系，不能簡單理解為直接提高國企估值水平、引導資金推動股價短期快速上漲，因不符合資本市場一般規律，也不利國企持續健康發展，更與中央建立「規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」的要求相悖。

不過，中資券商國泰君安認為，「中特估」行情可持續，短期建議關注高分紅、低估值、資本開支少而且股東權益回報率（ROE）有望提升的國企，目前最值得關注是半導體板塊，其次是創新藥及黃金板塊。

高盛則指，投資者對「中特估」興趣升至多年高位，表現跑贏大市，估計中資國企股與非國企股盈利差距可持續收窄50%，估值平均有20%的提升空間，相信科技投資、提升營運效率及將多出的現金回饋投資者，將有助釋放價值。

華本月86款網遊獲批版號 事實上，「中特估」受市場青睞，恒生指數公司因應市場需求，推出新指數「恒生港股通中國國資央企指數」。該指數昨收升24點或0.82%，報2,992點。