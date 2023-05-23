內險企首3月保費收入升9%

上周正式運作的國家金融監督管理總局開會，形容內地保險業今年第一季發展好過預期，保費收入按年升逾9%，未來將加強保險公司功能監管和穿透式監管，形成償付能力硬約束，促進保險業高質素發展，並持續加強和完善保險監管，守住不發生系統性金融風險底線。

加強償付能力監管 截至今年3月底止首季，審議的185家保險公司實現保險保費收入升9.2%至1.95萬億元人民幣，年化綜合投資收益率達5.24%，按季大幅增加3.41個百分點，呈現回升向好的趨勢；償付能力充足率跌幅明顯收窄，平均綜合償付能力充足率為190.3%，平均核心償付能力充足率為125.7%，屬於合理範圍。

當局在會上強調，將聚焦防範化解金融風險、加強金融改革等重點問題，大興調查研究之風，堅定不移走好中國特色金融發展的路，切實保障保險業數據安全，持續加強償付能力監管，確保保險業安全穩健高效運行。

另一邊廂，為了把握新冠疫情後的機遇，保誠保險正計劃於香港再聘請4,000名理財顧問，以滿足香港及內地客戶對保障產品不斷上升的需求。同時與個人信貸資料服務機構諾華誠信及香港人力資源機構高奧士國際合作，探索並推廣一站式人才招聘服務平台，招募高端保險專才加盟，以配合保誠在香港的策略性業務發展。