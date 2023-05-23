美倘衰退 內地或大幅放水

今年首4個月中美兩國的經濟數據表現時有波動，市場上仍存暗湧。思睿投資集團合夥人兼首席經濟學家洪灝發表下半年投資報告指，若美國能躲過衰退，中國製造業和出口亦可安然渡過難關；否則，一旦美國出現衰退，大市將先下行，隨後內地人民銀行很可能會進一步放寬貨幣政策以助力復甦，屆時或再上演2014至2015年間大刀闊斧之舉。

料提振製造業非消費 洪灝指，中國創紀錄的貿易盈餘使存款餘額和廣義貨幣（M2）激增，正是中國製造業實力底氣的有力明證，但亦意味中國出口一直是疫情期間支撐經濟的重要支柱。美國聯儲局的緊縮政策正壓制着美國內需，由此影響了中國製造業和出口的勢頭。因此即使大國重啟，大宗商品、能源板塊和股市仍表現平平。

事實上，疫情期間，中國家庭的槓桿率激增，如今居民加槓桿空間已有限，這正解釋為何貸款增速滯後於貨幣增長，而「報復性消費」如曇花一現。

此外，消費在中國經濟中的比重有限，以致發達經濟體的後疫情時期復甦經驗，無法輕易移植在中國，消費暫時亦難助經濟修復。若下半年央行進一步「放水」，估計新增流動性仍將流入製造業，而非提振消費。

至於內房表現，洪灝指，雖然內房在今年首季復甦雛形初現，但4月後數據表現仍不樂觀，銀行對放貸予房企，尤其是民營房企依然頗謹慎，加上若一手樓銷售不足，用於房地產建設的資金亦將見絀，因此4月房地產投資再度放緩。

房產市道未全面恢復 他解釋，部分二手樓市場按年增長較強勁，反觀一手樓市場的復甦不成規模，主要出於市場對「爛尾樓」和新樓供應有限的擔憂，促使部分買家為求穩妥轉而購買二手樓。