股市估市：港股轉趨弱勢 恐低見17500

港股仍未突破悶局，3月至今恒生指數大致在19,500至20,500點之間上落。大市成交淡靜，亦欠缺新資金帶來動力，僅有的資金亦只在不同板塊當中游走，未能真正推動大市。

人民幣匯價近日持續轉弱，而過往人民幣與港股的相關性甚大，似乎預視恒指向上的動力不強。假如恒指真正失守19,500點的支持位，即連續兩個交易日未能收於其上，則意味後市轉弱，並重演去年7至10月的跌勢，屆時下方支持位不會僅為19,000點，而是17,500點水平。

藍月亮估值具吸引力 近年公司持續改進產品組合，包括增加專門應用於某類衣物的產品，以及增加用於衣物以外的產品線；同時拓展不同營銷渠道。集團去年經銷渠道營收按年增加20%，亦在傳統電商平台以外，開展社交平台等新興電商渠道。

一般而言，日常生活化工用品、護理用品的用戶忠誠度並不太高，而用家對價格亦相對敏感，客觀效果就是令行內競爭激烈，從而影響市場參與者的毛利率水平。然而，藍月亮去年毛利率相對穩定，僅按年下跌0.6個百分點，至57.8%，此水平在日化用品當中屬相當不俗，而如果單計下半年，其毛利率為60.6%，更似已有所喘定。

該股的中線賣點為估值便宜，截至去年底，其現金及銀行存款為77億元，並無銀行貸款，而其分銷模式亦令現金流相對充裕；以現價計，藍月亮的市值約為260億元，即使未計現金亦已甚為便宜。走勢上，其股價在4.4元水平已形成中線支持，中線阻力位為5.1元，支持位為4元。

（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）

艾德金融董事 陳政深