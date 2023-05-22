商品分析：金價調整後料重拾升勢

黃金價格自去年11月在每安士1,600美元以上建立堅實支持以來，一直保持在一個波幅約200美元的上升區間內攀升，目前該上升區間底部在1,920美元左右構成支持。從3月8日開始的新一輪上漲，以黃金比率計算，50%的回調幅度預計在1,941美元提供重要支持。

目前金價在歷時7個月的上漲趨勢中鞏固，上周二強勁的美國零售銷售數據，成為引發黃金新一輪拋售的催化劑。美國通脹回落速度緩慢，就業市場依然旺盛，再加上地區性銀行存款流失最近有所緩和，令市場降低了下半年以至2024年的減息預期，美國國債孳息上升支持美元轉強，都為金價調整提供條件。

守住1941美元支持位 金價上周二跌破2,000美元後，迅速於周四跌穿1,975美元，這個區域上個月吸引了不少資金買入，但上周並未能保持。破位後，金價最低跌至約1,952美元。然而，金價最終沒有進一步下試1,941美元的支持位，反而在一系列因素的推動下，於上周五反彈至1,977.8美元。

美國聯儲局主席鮑威爾暗示將在6月聯儲局議息會議上暫停加息。鮑威爾表示，由於銀行信貸緊縮對經濟構成壓力，利率可能不需要升得太高。他進一步表示，目前條件容許聯儲局可以考慮更多數據才決定下一步行動。

另一方面，共和黨在聯邦政府債務上限談判仍與白宮有分歧。此外，美國財政部長耶倫告訴一些華爾街大行的管理層，銀行業可能需要更多的合併。這些因素都增加了對黃金的避險需求，推動上周五金價反彈。

金價潛在的最大短期挑戰在於，一旦金價跌穿上升區間1,920美元的底部，可能引發自3月初以來買入逾12萬手紐約黃金期貨好倉的對沖基金平倉拋售。

黃金ETF持倉量續增 不過，投資黃金交易所買賣基金（ETF）的人士普遍傾向長期投資，一直是穩定但不激進的黃金買家，自3月以來，黃金ETF總持倉量增加了72.5噸黃金，達到2,923噸，相比2022年4月的高峰只低約400噸，比2020年10月的高峰則低525噸。

目前對黃金保持總體看漲的展望，因在過去20年出現的3次聯儲局利率周期見頂後，接下來的幾個月和季度金價普遍錄得上漲。當債息在聯儲局政策利率見頂後持續向下，而通脹下降緩慢，或在3至4%左右停滯，將造成扣除通脹後的實質利率下降幅度更大，推動金價上升，加上來自各國中央銀行的黃金需求看來仍方興未艾，故金價有望保持在上升區間內攀升。

（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝