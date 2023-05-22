二手淡靜：10大屋苑周末僅3刁 7個捧蛋

二手市場氣氛未見好轉，中原表示，10大屋苑過去周末僅錄約3宗成交，按周回落約50%，當中7個交投捧蛋，成交量繼續低位徘徊。

期內3個港島指標項目均零成交。該行盧鏡豪稱，加息影響，部分買家認為樓價短期內會下跌，不敢入市，鴨脷洲海怡半島連續3個周末沒有成交，5月暫錄兩宗，交投被冰封。

新界區樓價回落，上車盤沙田第一城特色單位，做價僅守「5球」價位。美聯黃錦瀚指，屋苑47座頂層連天台戶，實用面積約304方呎，以518萬元成交，呎價約17,039元。資料顯示，是次成交價較個別銀行網上估值低約13.5%。

屯廣持貨6年仍損手 屯門區二手市再錄蝕讓。市場消息透露，屯門市廣場2座一個中層單位，實用面積約325方呎，減價至433萬元沽出，呎價約13,323元，約6年帳面貶值約7萬元。而同區大興花園2期2座中層單位，市傳售453萬元，較2019年同類型成交低約100萬元。

美聯陸家民指，同區菁雋高層實用面積約133方呎開放式戶，外區上車客睇樓一日，即以246.8萬元購入，呎價約18,556元。原業主持貨約4年帳面賺24.6萬元。

元朗半新盤蝕幅更顯著。該行李瑋良表示，尚悅‧嶺1座高層F室，實用面積約270方呎，上車客以400萬元購入，呎價約14,815元，原業主持貨約4年帳蝕近60萬元，或貶值約13%。