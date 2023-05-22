新盤熱銷 愈戰愈勇

瑜一系列兩月套67億 University Hill 2B周三再賣 新盤市場主導樓市，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海昨首輪銷售沽出約46伙，整個瑜一系列兩個月內吸金逾67.7億元，為年內吸金力最強樓盤。新鴻基地產( 00016 )旗下大埔白石角University Hill第2B期銷情連番報捷後，落實本周三壓軸推售240伙。

瑜一‧天海昨日首日推售，以價單形式發售90伙。華懋集團銷售總監封海倫稱，該盤優先組別的A組包括向隅客及大手客，已沽15伙，成交金額最高為一個三房連儲物室平台特色戶，涉資逾3,100萬元，買家不少屬第1B期及1C期的向隅客。

據悉，準買家昨日上午約9時半起到場，其中6伙2A座C室、屬向南兩房連儲物室單位，率先沽清。

維港滙II特色戶售1880萬 資料顯示，昨日單位成交價介乎858.52萬至3,113.95萬元，單日套現逾6.5億元。同系第1C期昨再沽兩伙，涉逾3,393萬元。整項目全數3期共提供844伙，至今累沽約402伙。

新地副董事總經理雷霆表示，University Hill第2B期將於周三分別以價單形式發售222伙，其餘18伙則會招標出售。

36個單位加價 由於項目2A期及2B期預計於第四季取得入伙紙，故計劃保留餘下未推售的單位，於入伙後才推出，涉約300伙。

新地代理總經理胡致遠稱，周三以價單形式發售的單位涵蓋開放式至三房間隔，折實價由327.77萬至1,102.96萬元，呎價約13,024至19,932元，平均呎價約16,613元。以定價計，該批單位市值逾17億元。

據修改價單，上述將發售單位中，有36伙來自價單1號至3號的單位已提價約1至12%，包含戶型一至三房，其中兩伙位於優景閣5座A2室的兩房戶，較早前提價約3%後，最新再加價約1%。

同系列的2A期昨透過招標售出3伙，共涉逾2,525萬元，包括漾景閣1座1樓B3室，實用面積507方呎，三房間隔，連92方呎花園，成交價1,074.08萬元，呎價約21,185元。

天璽8789萬沽 同系的西南九龍天璽，昨以8,789.08萬元售出天鑽璽的77樓D室，實用面積1,422方呎，四房連儲物室間隔，呎價約61,808元。