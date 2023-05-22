內地籲應停止採購美光產品

中美科技戰升溫，美國晶片廠美光公司（Micron）在華銷售的產品未通過內地網絡安全審查，內地關鍵訊息基礎設施的營運者需停止採購美光的產品。分析指，當全球需求疲弱、地緣政治緊張局勢加劇的雙重衝擊，加上美國主導的晶片禁令升級，恐為中國和亞洲區內的晶片製造商帶來更多結構性影響。

網絡安全審查辦公室指出，依法對美光在華銷售產品進行審查後，發現美光的產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對內地關鍵訊息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全。並強調中方堅定推進高水平對外開放，只要遵守法律法規要求，歡迎各企及平台產品服務進入內地市場。

不過，法國外貿銀行發表報告指，從台積電及三星等亞洲晶片製造商的財報資料顯示，收入和投資面臨的阻力正在進一步加大，且壓力並非單單只屬周期性情況，又指美國推出的晶片禁令抑制了內地擴大晶片產能的雄心。

晶片禁令削設備商收入 美國自2022年10月頒布了改變整個行業的《晶片與科學法案》後，又再進一步擴大範圍，採取更多措施限制內地生產16納米或以下製程晶片的能力。報告指，荷蘭和日本將加入美國的出口禁令，雖然具體規則尚未敲定，但無疑會令內地在科技領域自給自足的目標面臨更多阻礙。

法貿又指，對全球而言，由於無法進入中國市場，半導體設備生產商將面臨周期性的收入衝擊。從長遠來看，半導體行業的趨勢將取決於西方國家能否始終保持技術優勢，以及中國的研發速度是否能快速彌補技術差距。

同時，該行預測，中國接下來的投資和創新可能會出現兩種情況，其一是中國難實現半導體製造的技術升級，先進設備製造方面取得的成果有限，只能被迫生產成熟製程的晶片；其二則是中國完成實現技術升級，但鑑於西方維持保護主義措施，最終雙方都會為推動半導體行業前進而提供巨額補貼。