天韵拓飲料市場望增毛利率

主力製作時令產品 在庫存控制上，他笑指「水果放得耐會爛」，所以不會有太多存貨，同時水果存有季節性，會特別留意每一款水果的時令，「在最適合的季節，以最平的價錢收成最靚的水果」，將價錢鎖定在成本最低的時間；製成品庫存僅有兩、3個月，形容流通量很快。客戶也會選擇在當造時訂貨，例如近期踏入桃季，亦收到很多相關訂單，會主力生產時令產品。

該企月初推出4款含水果粒運動飲料，副主席楊雲耀認為，由於公司做水果加工出身，在原料獲取上較其他純飲料企業更有優勢；不同口味「剛剛好」滿足消費者需要，但坦言會適時調整或增加不同味道的供應，強調希望主力推廣新品牌。何浩東補充，會將時令水果製成半成品，供未來飲料產品使用，以控制成本，為保持產品生鮮，冀生產後一兩個月內售出，增加流通量。

上述新款飲料包裝為罐裝250毫升，楊氏指，使用鋁罐會增加成本，但公司看重環保，認為即使成本增加亦要採用較易回收的鋁罐。

運費已跌返疫情前 談及為何轉攻運動飲料市場，楊氏認為，中國在功能飲料市場有缺口，同時欠缺本土品牌，故計劃打造一個「民族品牌」，並透露打算贊助包括跳水、體操等中國國家隊運動員出賽，以作品牌宣傳。

新冠疫情導致全球物流大亂，主席兼首席執行官楊自遠指，疫下由中國運往美國之運費曾較疫前飆升10倍，現已基本回復至接近疫前水平；同時內地物流情況已完全恢復，對企業來說是重大利好消息。