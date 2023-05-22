人口老化潛藏政府支出危機

牽動中央或地方預算支出的另一要素，可能與各項補貼減稅措施有關。去年內地新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過4.2萬億元（人民幣‧下同），近5年民營企業累計相關規模更逾8萬億元。不過，隨着內地人口陷入高齡化，業界開始憂慮政府財政捉襟見肘。

今年2月，內地湖北武漢曾傳出爆發大規模退休長者示威，抗議醫保改革。有外媒提及，綜觀內地多個省市披露去年的衞生健康支出規模，當中疫情防控佔去重要的一席位，令外界回想起牛津大學學者George Magnus的憂慮。他曾指出，「清零」防疫政策所耗費的資金恐對地方政府財政造成緊張，甚至於部分城市縮減公共基本服務；而今次醫保改革似有彌補資金不足之虞。

IMF：高齡化推高內地債務 國家醫保局隨即於2月下旬印發通知，明確指示各級醫保部門要採取有效措施，更好推進職工醫保門診共濟保障機制改革。雖然有部分群眾對改革後職工醫保個人帳戶劃入減少有疑問，但當局強調，是次改革的核心是用調整個人帳戶的劃入方式，來「置換」普通門診統籌報銷，因涉及利益調整，不少參保人劃入個人帳戶的資金會有不同程度的減少，會逐步實現防止因病致貧、因病返貧現象的目標。

無論是改革前的個人帳戶歷史結餘，還是改革後新劃入形成的結餘，都仍歸個人所有、可結轉使用和繼承，且退休人員還是不需繳費，個人帳戶資金仍由醫保統籌基金劃入。

不過，國際貨幣基金組織（IMF）經濟學家今年較早前已出言提醒，指內地債務規模攀升的背後，潛在因素包括中國人口正迅速高齡化，導致政府相關支出增加，同時內地為維持經濟增長還需採取刺激措施；又指地緣政治緊張局勢或令軍費開支增加，當各國在經濟上相互競爭，各地政府補貼和其他加強國內產業的措施亦可能增加。